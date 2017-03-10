Google добавила новые возможности в сервис Drive для корпоративных пользователей

Компания Google анонсировала несколько существенных нововведений в сервисе онлайн хранения файлов Drive. Все они ориентированы на повышение привлекательности сервиса для корпоративного сегмента.

Дополнительно представители Google заявили, что у сервиса Drive насчитывается 800 млн ежедневно активных пользователей, что, вероятно, делает его наиболее крупным облачным сервисом хранения данных на рынке.

Одной из новых функций станет Drive File Stream. Она позволит владельцам ноутбуков с Windows или Mac не переживать о свободном месте на накопителе, необходимости синхронизации определённых файлов через определённые сервисы. Об этом в фоновом режиме позаботится новая функция.

В Google считают, что сервис Drive должен быть более подходящим для использования в команде. Корпоративное решение Team Drives для обмена файлами, которое было запущено в качестве предварительной версии в прошлом году, прошло процесс тестирования и устранения проблем (особенно с правами доступа). Теперь оно доступно для общего пользования.

Решение Google Vault for Drive ориентировано на крупные предприятия, испытывающие необходимость в инструментах для архивирования и хранения данных. Запуск этого инструмента несколько задержался, так как команда разработчиков ожидала готовности и более широкого запуска Team Drives.

Не обошлось без технологии машинного обучения. На её основе создана функция Quick Access. Она анализирует модели поведения и взаимодействия пользователя с сервисами Google, чтобы предоставить нужные данные в нужное время. Эта функция доступна в Google Drive и Time Drive для Android, iOS и веб-версии.

Источник: techcrunch