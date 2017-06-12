Госпогранслужба запустила сервис «Граница online» и интерактивную карту загруженности пунктов пропуска

Как известно, в ночь на воскресенье 11 июня для жителей нашей страны заработал безвизовый режим с ЕС и для обладателей биометрических паспортов открылась возможность ездить в страны Евросоюза без визы как турист на 90 дней в течение каждых 180 дней. И пока украинские операторы мобильной связи «один поперед іншого» (1 и 2) предлагают различные акции и бонусы, связанные с предоставлением услуг роуминга в Европе, Государственная пограничная служба Украины запускает специальный сервис для получения информации о состоянии загруженности пунктов пропуска.

«Чтобы систематизировать информацию о состоянии загруженности пунктов пропуска информация публикуется на сайте Госпогранслужбы. С этой целью на сайте Госпогранслужбы функционирует сервис, на котором граждане могут ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска на государственной границе», – говорится в сообщении ведомства.

На самом деле, пограничники предлагают два онлайн-инструмента: сервис «Граница online» (http://dpsu.gov.ua/ua/border/) и интерактивную карту (http://dpsu.gov.ua/ua/map/), позволяющие отслеживать состояние загруженности перед пунктами пропуска. Данные инструменты позволят эффективно планировать поездки через границу, учитывая предоставленную информацию, выбирать оптимальные маршруты движения.

Одновременно Госпогранслужба поделилась первой статистиков. По данным ведомства, с момента запуска безвиза (по состоянию на 12:00 12 июня) правом европейского безвиза воспользовалось 2302 украинца. Из них 76% пересекли границу на машинах, 24% — на самолете. Наиболее популярное направление — Польша.

Источник: Госпогранслужба