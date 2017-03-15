Государственная фискальная служба Украины предупреждает о массовой спам-рассылке вирусных файлов со ссылкой якобы на веб-портал ГФС

Государственная фискальная служба Украины разместила на официальном сайте предупреждение о массовой спам-рассылке вирусных файлов со ссылкой якобы на веб-портал ГФС.

«В последние дни зафиксировано большое количество обращений налогоплательщиков в Контакт-центр Государственной фискальной службы Украины по поводу спам-рассылки писем, содержащих ссылки на веб-портал ДФС. Учитывая это сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины. Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательнее изучать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность». — отметили в ГФСУ.

По данным представителей ведомства, ссылка, которая содержится в тексте таких спам-писем о мнимой задолженности и якобы перенаправляет на портал ГФС, на самом деле является гиперссылкой, которая ведет на стороннюю Интернет-страницу и приводит к загрузке вирусного файла (троянской программы).

Для того, чтобы удостовериться в том, что письмо действительно отправлено представителями Государственной фискальной службы Украины, можно воспользоваться ссылкой с контактной информацией на официальном сайте ведомства.

Источник: Государственная фискальная служба Украины