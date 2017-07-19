ГП «АНТОНОВ»: «Мы заинтересованы в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукостеров»

Государственное предприятие «АНТОНОВ» сообщило, что заинтересовано в использовании аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукостеров. При этом оно уже сформировало рабочую группу по подготовке бизнес-плана по использованию аэродрома «Киев-Антонов» («Гостомель») для обслуживания лоукост-авиакомпаний.

Представители ГП «АНТОНОВ» отметили, что этот аэродром сертифицирован по 1 категории ICAO и может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года. В настоящее время аэропорт используется компанией как база для грузовых самолетов и проведения летных испытаний.

В компании считают, что развитие инфраструктуры Гостомеля в направлении обеспечения обслуживания пассажиров станет полезным не только для аэропорта, но и для региона в целом. Причем одним из важных факторов станет создание новых рабочих мест.

«Информация, которая появилась в прессе о неготовности ГП «АНТОНОВ» к выполнению поставленной задачи, является ничем иным, как ложным изложением фактов» — отметили представители компании.

Напомним, что впервые идею использовать «Гостомель» в качестве базового аэропорта для Ryanair и других лоукостеров высказал директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин. К этому решению резко отрицательно отнесся министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, назвав такую возможность «отдаленной перспективой». Однако на прошлой неделе мысль о привлечении «Гостомеля» к программе привлечения в Украину новых авиаперевозчиков повторно озвучил премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: ГП «АНТОНОВ»