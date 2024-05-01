«Биткоин Иисус» Роджер Вер, один из первых инвесторов, арестован за неуплату $48 млн налогов в США

Роджер Вер получил прозвище «Биткоин Иисус» (Bitcoin Jesus) из-за того, что очень рано воспринял эту криптовалюту и стал одним из первых ее инвесторов. Его обвиняют в подаче ложных налоговых декларации, уклонении от налогов и мошенничестве с помощью почты.

Десять лет назад Вер получил гражданство Сент-Китс и Невис, островного государства в Карибском море, которое отличается мягкими налогами, а впоследствии отказался от гражданства США. Когда это произошло, согласно закону, он должен был подавать декларации о приросте капитала от продажи международных активов (включая биткоины), а также сообщать о справедливой рыночной стоимости своих активов. Экспатриация также требует уплаты так называемого «налога на выезд» на такой прирост капитала.

Прокуратура утверждает, что до 4 февраля 2014 года Вер и его компании владели примерно 131 000 BTC, приобретенных не позднее 2011 года, цена которых составляла $871. Согласно налоговому кодексу, когда кто-то выезжает из США, имея статус «застрахованного иностранца», все его имущество рассматривается так, будто его продали за день до даты выезда по справедливой рыночной стоимости («конструктивная продажа»). Прибыль, полученная от такой конструктивной продажи, должна быть учтена в текущем налоговом году и подлежит налогообложению («выездной налог»). Экспатрианты также должны подтвердить, что они выполняли свои налоговые обязательства за пять лет до получения гражданства и предоставить информацию о своем капитале, доходе, активах и обязательствах по состоянию на дату выезда.

Прокуратура обвиняет Вера в предоставлении ложной информации нанятой юридической фирме и оценщику, с заниженным количеством биткоинов. Из-за этого фирма якобы подала ложные налоговые декларации, с существенно более низкой стоимостью обеих компаний. Также юристы не сообщили, что Вер лично владеет биткоинами.

14 октября 2015 года налоговый специалист Вера прислал ему электронное письмо, где просил назвать количество биткоинов, которыми тот владел на 4 февраля 2014 года. Но вместо ответа Вер спросил: «Гипотетически говоря, какие бы были последствия, если бы у меня было 200 000 [биткоинов] на момент моего отказа?». На это ему посоветовали получить оценку от третьей стороны.

В обвинении также говорится, что до июня 2017 года две компании Вера имели во владении около 70 000 биткоинов. Вер якобы завладел этими активами, и в том же году продал десятки тысяч из них, за что получил около $240 млн наличными.

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Прокуратура говорит, что хотя Вер в то время не был гражданином США, он все еще был обязан отчитываться перед налоговой службой и платить налоги с определенных поступлений, таких как дивиденды от американских корпораций. Вер якобы скрыл от налоговой, что получал и продавал биткойны от MemoryDealers и Agilestar. В частности он перевел десятки тысяч биткоинов на личные счета, а затем продал их за доллары США.

Примерно $240 млн из них он перевел на собственные банковские счета или под его контролем на Багамах. В декларации о доходах Вера за 2017 год не было указано о какой-либо прибыли или уплаченном налоге, связанном с распределением ему этих биткоинов. Считается, что он нанес государству ущерб на $48 млн.

Хотя обвинение было подано ранее, Вера арестовали в эти выходные в Испании по уголовным обвинениям США. Американские власти будут добиваться экстрадиции Вера, чтобы судить его в США.

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Источник: Forbes