Новости Софт 01.05.2024 в 18:25 comment views icon

Google добавил поддержку украинского языка в некоторые функции Gemini: текстовые запросы на Android и «Расширения»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Google внедрила поддержку ключевых функций Gemini для большего количества языков и стран. В том числе пользователям стали доступны функции на украинском.

Мобильное приложение Gemini стало доступным для новых языков и стран мира. Оно позволяет использовать текст, голос или изображение для получения помощи и необходимой информации. Например, пользователь может сфотографировать пробитое колесо и попросить инструкцию по проведению ремонта.

Чтобы воспользоваться приложением Gemini на Android, необходимо активировать Google Ассистент на своем телефоне и принять приглашение попробовать Gemini. Приложение обеспечит новый пользовательский опыт и контекстную справку прямо на экране смартфона. В Украине эта функция позволяет вводить текстовые запросы на украинском, а вот голосовые запросы пока доступны только на английском.

Google добавил поддержку украинского языка в некоторые функции Gemini: текстовые запросы на Android и «Расширения»

Доступ к Gemini на iOS появится в приложении Google в течение следующих нескольких недель. Для общения с Gemini будет достаточно коснуться соответствующего переключателя. Пока эта функция будет работать в Украине, если в iOS в разделе «Язык и регион» выбран английский язык.

Google добавил поддержку украинского языка в некоторые функции Gemini: текстовые запросы на Android и «Расширения»

Также для украинского языка стала доступной функция Extensions («Расширения»). Она позволяет сэкономить время, получая соответствующую информацию из приложений и сервисов Google. Например, при планировании путешествия с друзьями, можно попросить Gemini выбрать даты из Gmail, которые подходят для всех, найти информацию о рейсах и отелях на основе этих дат и мест, найти видео на YouTube о необходимых вещах и подытожить список того, что надо с собой взять.

Англійська для IT від Englishdom.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Дійзнайтеся більше

Google добавил поддержку украинского языка в некоторые функции Gemini: текстовые запросы на Android и «Расширения»

Источник: Google

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить