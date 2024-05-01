Google добавил поддержку украинского языка в некоторые функции Gemini: текстовые запросы на Android и «Расширения»

Google внедрила поддержку ключевых функций Gemini для большего количества языков и стран. В том числе пользователям стали доступны функции на украинском.

Мобильное приложение Gemini стало доступным для новых языков и стран мира. Оно позволяет использовать текст, голос или изображение для получения помощи и необходимой информации. Например, пользователь может сфотографировать пробитое колесо и попросить инструкцию по проведению ремонта.

Чтобы воспользоваться приложением Gemini на Android, необходимо активировать Google Ассистент на своем телефоне и принять приглашение попробовать Gemini. Приложение обеспечит новый пользовательский опыт и контекстную справку прямо на экране смартфона. В Украине эта функция позволяет вводить текстовые запросы на украинском, а вот голосовые запросы пока доступны только на английском.

Доступ к Gemini на iOS появится в приложении Google в течение следующих нескольких недель. Для общения с Gemini будет достаточно коснуться соответствующего переключателя. Пока эта функция будет работать в Украине, если в iOS в разделе «Язык и регион» выбран английский язык.

Также для украинского языка стала доступной функция Extensions («Расширения»). Она позволяет сэкономить время, получая соответствующую информацию из приложений и сервисов Google. Например, при планировании путешествия с друзьями, можно попросить Gemini выбрать даты из Gmail, которые подходят для всех, найти информацию о рейсах и отелях на основе этих дат и мест, найти видео на YouTube о необходимых вещах и подытожить список того, что надо с собой взять.

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Источник: Google

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