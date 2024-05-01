В Google Phone появились Audio Emoji — звуковые эффекты (от смеха до пуканья), которые можно вставить в разговор

Google обновила приложение Google Phone и добавила в номеронабиратель Android звуковые эффекты. Благодаря этому во время телефонного разговора пользователь сможет нажать одну из шести кнопок Audio Emoji, чтобы воспроизвести короткий звуковой сигнал для обоих участников разговора.

Таким образом, пользователь сможет без слов передать свое отношение к разговору или последнему услышанному предложению. Чтобы выразить свои эмоции, будут доступны звуки хлопанья в ладоши, смеха, плача (грустный тромбон), вечеринки, барабанной дроби и… пуканья. Получить доступ к кнопкам можно во время вызова, коснувшись опции в дополнительном меню набора номера или с помощью маленького флажка, расположенного внизу.

После того, как пользователь выберет необходимую иконку, Google Phone воспроизведет соответствующую анимацию и звуковой эффект продолжительностью несколько секунд.

«Выражайте эмоции и настроение с помощью таких звуков, как аплодисменты, смех, грустный тромбон и т.д. с помощью эмодзи, которые можно нажимать во время разговора», ─ объясняет Google.

Чтобы разговор не превратился в сплошной обмен звуковыми эффектами, существует ограничение на то, как часто можно использовать звуки. Между ними должен быть определенный промежуток времени.

Функция Audio Emoji сейчас разворачивается через обновление Google Phone (версия 128) в бета-канале. Вероятно, она будет запущена для всех пользователей в ближайшие недели.

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Источник: 9to5google