В Brave1 создали PARASOL — систему РЭБ для защиты от FPV-дронов с радиусом действия 200 м

Один из участников defense-tech кластера Brave1 разработал окопную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием PARASOL. Она имеет две модификации, которые отличаются своим назначением. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Версия PARASOL 01 предназначена для защиты позиций военных от российских FPV-дронов. Она обеспечивает защиту в пределах 200 метров.

В то же время версия PARASOL 02 предназначена для защиты техники. Ее можно установить и подключить к бортовой сети. Эта система также глушит дроны на расстоянии в пределах 200 метров.

Одно из ключевых преимуществ системы PARASOL — незаметность для вражеских РЭБ. Также как преимущество называют простоту эксплуатации. Научиться пользоваться обеими модификациями системы РЭБ можно в течение 10-15 минут.

Государство уже заказало у производителя — компании «МиксСтил» — обе модификации системы PARASOL, а Силы обороны их активно используют.

Сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано уже более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.