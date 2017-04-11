Грядущие Huawei Matebook E, X и D будут совершенно разными устройствами, опубликованы их официальные изображения

На прошлой неделе в базе данных тестового пакета GeekBench под кодовым обозначением H95-Pascal-W19 был замечен преемник прошлогоднего гибридного планшета Huawei Matebook. Тогда инсайдер Роланд Куандт, что результат принадлежит 15-дюймовой версии нового Huawei Matebook, которая будет не единственным вариантом устройства. Теперь же его коллега – Эван Блэсс – опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter официальные изображения всех трех версий нового Huawei Matebook.

Устройства, которые фигурируют под кодовыми именами Pascal, Bell и Watt поступят в продажу под названиями Huawei Matebook E, X и D. Причем пока совершенно неясно под каким кодовым обозначением скрывается та или иная модель.

Судя по изображениям, это будут совершенно разные устройства. Модель Matebook E представляет собой планшет, к которому можно будет подключить фирменный чехол-клавиатуру и, тем самым, трансформировать в мобильный ПК. В то же время Matebook X и D, как видно, принадлежат к классу трансформируемых ноутбуков и отличаются конструкцией крепления экрана.

Увы, никаких технических подробностей об устройствах пока нет, как и данных о цене и сроках начала продаж. Впрочем, учитывая появление изображений и первых тестов, можно смело предположить, что официальный анонс устройств уже не за горами.

Источник: Evan Blass