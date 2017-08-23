GTM Research: К концу 2017 года солнечные электростанции догонят по мощности атомные станции, а к 2022 году суммарная мощность СЭС будет вдвое выше, чем у АЭС

К концу текущего 2017 года суммарная установленная мощность солнечных электростанций во всем мире (390 ГВт) практически сравняется с мощностью всех атомных станций (391,5 ГВт по данным Nuclear Energy Institute). А уже через пять лет, в 2022 году, мощность СЭС будет в два раза выше (871 ГВт), чем у АЭС и на 43 ГВт больше, чем у ветровых электростанций, сообщает исследовательская компания GTM Research.

По итогам 2017 года во всем мире планируют ввести в эксплуатацию солнечные станции суммарной мощностью 81,1 ГВт, что в два раза больше, чем в 2014 году и в 32(!) раза больше, чем 10 лет назад (в 2007 году было введено всего 2,5 ГВт мощностей, а в далеком 2000 году — всего 0,15 ГВт).

Показательно, что на данный момент атомные электростанции вырабатывают 2,476,671 ГВтч электроэнергии, что составляет 11% всей генерируемой энергии, тогда как солнечные станции вырабатывают всего 375 000 ГВтч электроэнергии или 1,8% глобального рынка генерации.

Источник: GTM Research