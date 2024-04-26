Шон Леви говорит, что необязательно смотреть другие фильмы Marvel, чтобы понять «Дэдпул 3»

Казалось, что «Дэдпул и Росомаха» требуют определенного багажа знаний перед просмотром — у Дэдпула есть не только два фильма, но и закулисная драма, ведущая к ним, тогда как Росомаха может похвастаться десятью лентами о «Людях Икс» с различными историями, да и персонажем, который на самом деле умирает.

В то же время режиссер третьего «Дэдпула» Шон Леви говорит, что на самом деле подготовка для просмотра его последнего фильма не нужна:

«Я создал этот фильм с безусловно большим уважением и благодарностью к огромной базе поклонников, которые максимально свободно владеют мифологией и историей этих персонажей и этого мира», — сказал он Associated Press. «Однако фильм создан для развлечения, что не обязывает прийти с предыдущим багажом знаний».

Леви добавляет, что не хотел, чтобы просмотр кино походил на визит в школу:

«Я был хорошим учеником в школе и делал домашнее задание. Но точно не хочу делать домашнее задание, когда иду в кино».

На самом деле если вы знаете историю Управление временными изменениями от «Локи» — это добавит некоторой глубины и насыщенности, но Леви считает, что просмотр и без этого принесет удовольствие. Ранее режиссер заявлял, что фильм «Дэдпул и Росомаха» — это на самом деле не «Дэдпул 3», а история про «игру в четыре руки».

Лента выйдет в украинских кинотеатрах 25 июля — на данный момент нам показали два трейлера: первый стал самым популярным трейлером за все времена с 365 млн просмотров, тогда как второй содержал больше ругательств, чем во всей вселенной Marvel.

«Дэдпул и Росомаха» —единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд. Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «толчок», который может спасти вселенную Marvel.