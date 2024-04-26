YouTube блокирует доступ к своим видео тем приложениям, которые блокируют рекламу, и рассматривает «рекламные паузы»

Администрация YouTube продолжает войну с блокировщиками рекламы и на этот раз наносит удар по инструментам, которые позволяют просматривать видео на мобильных устройствах без отображения рекламы.

Сервис объявил, что «усиливает [свои] меры в отношении сторонних приложений, которые нарушают» его Условия использования, «в частности приложений, блокирующих рекламу». Речь идет о мобильных приложениях, которые позволяют смотреть видео без перерывов на рекламу. При использовании таких приложений у пользователей могут возникнуть проблемы с буферизацией или появится сообщение об ошибке «Этот контент недоступен в этом приложении».

YouTube напоминает, что его Условия использования не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, «поскольку это мешает автору получить вознаграждение за просмотр». Как и в течение последних нескольких месяцев, с тех пор как началась борьба с блокировщиками рекламы, YouTube предлагает подписаться на Premium доступ, если пользователи хотят смотреть видео без рекламы. YouTube Premium в Украине стоит 99 грн в месяц. Также предлагаются отдельные планы для семейных подписок (149 грн в месяц для доступа до 6 пользователей старше 13 лет) или студентов (59 грн в месяц).

В ноябре прошлого года YouTube сообщил, что «начал глобальные усилия, чтобы призвать зрителей, у которых включены блокировщики рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium, чтобы получить опыт без рекламы». Это началось с показа всплывающих окон каждый раз, когда используется блокировщик рекламы, с сообщением о том, что это противоречит Условиям использования сайта. Вскоре после этого появилось ограничение в виде просмотра только трех видео с включенным блокировщиком рекламы, после чего ограничивалась возможность просматривать следующие ролики. Впоследствии Google заявила, что при установленном блокировщике рекламы пользователи «могут столкнуться с неоптимальным просмотром», например, придется ждать дольше, прежде чем загрузится видео.

Кроме того, YouTube рассматривает возможность демонстрации рекламы, когда пользователь ставит воспроизведение ролика на паузу. Тестирование этой функции началось еще в прошлом мае, и результаты оказались довольно хорошими.

Источник: engadget

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