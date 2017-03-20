Guess анонсировала умные часы на базе Android Wear 2.0 с процессором Snapdragon Wear 2100

Бренд модной одежды и аксессуаров Guess анонсировал новую модель умных часов на базе платформы Android Wear. Однако устройство сохранило предыдущее название – Guess Connect.

Модель предыдущего поколения была своеобразным гибридом с ограниченными возможностями. Она содержала традиционный циферблат со стрелками, на котором был размещён небольшой прямоугольный дисплей для вывода уведомлений. Новинка получила процессор Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Технические характеристики устройства пока не разглашаются. Известно лишь, что в качестве операционной системы используется новая версия Android Wear 2.0. На выбор пользователей предлагается восемь вариантов дизайна. Пять из них ориентированы на мужчин (диаметр 44 мм), три – на женщин (диаметр 41 мм).

Официальная презентация новых умных часов Guess Connect запланирована на 23 марта. Вероятно, тогда будут оглашены подробные технические характеристики и цена устройства. Пока что лишь сообщается, что продажи новой модели должны начаться осенью этого года.

Источник: technobuffalo