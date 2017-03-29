Игровой ноутбук Razer Blade Pro (2017): более мощный процессор, сертификаты THX и цена от $4000

Компания Razer выпустила обновлённую модель своего флагманского игрового ноутбука Blade Pro модельного ряда 2017 года. Устройство получило несколько новых компонентов, которые призваны повысить производительность системы.

В новой модели игрового ноутбука Razer Blade Pro теперь используются 4-ядерные процессоры Intel Core i7 седьмого поколения и более производительная оперативная память. Кроме того, устройство получило сертификации THX для видео и аудио подсистем. Сертификация THX для видео свидетельствует о калибровке и тестировании, которые обеспечивают точность передачи и достаточную производительность для вывода контента. За производительность видео в Razer Blade Pro отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080, а за точность передачи – 17,3-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Сертификация THX для аудио подразумевает соответствие ряду эталонных критериев для таких показателей как выходное напряжение, частотные характеристики, искажения, соотношение сигнал-шум и перекрёстные помехи для выхода на наушники.

Прочие характеристики игрового ноутбука Razer Blade Pro не претерпели существенных изменений. Система включает 32 ГБ оперативной памяти, и хранилище на базе твердотельных накопителей в массиве RAID 0 ёмкостью до 2 ТБ. Также предлагаются механическая клавиатура с подсветкой, порты USB 3.0 и Thunderbolt 3. Цена новой версии игрового ноутбука Razer Blade Pro модельного ряда 2017 года стартует с отметки $4000. Для сравнения, стартовая цена прошлогодней версии составляла $3700.

Источник: Engadget