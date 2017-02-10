Intel анонсировала новый флагманский серверный процессор Xeon E7-8894 v4 (Broadwell-EX)

В июне прошлого года компания Intel вывела на рынок 14-нм серверные процессоры Xeon E7 v4 (Broadwell-EX). Всего были представлены 12 моделей, включая флагманскую Xeon E7-8890 v4. Вчера компания Intel сообщила о расширении семейства Xeon E7 v4 новой высокопроизводительной моделью Xeon E7-8894 v4. Название намекает, что в иерархии моделей Xeon E7 v4 новинка расположится на ступеньку выше Xeon E7-8890 v4, предложив еще большую производительность для быстрого выполнения самых ресурсоемких задач и обработки беспрецедентных объемов данных.

Новинка ориентирована на сценарии работы, где критически важной является возможность масштабирования вычислительной мощности. Системы на базе процессоров Xeon E7 v4 используются в основном различными предприятиями, имеющими дело с огромными базами данных.

Конфигурация Xeon E7-8894 v4 включает 24 процессорных ядер, выполняющих 48 потоков одновременно. Базовая рабочая частота немного повысилась по сравнению с моделью Xeon E7-8890 v4 и составляет 2,4 ГГц, а повышенная в режиме Turbo Boost осталась прежней – 3,4 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 60 МБ, пропускная способность интерфейса – 9,6 ГТ/с. Показатель TDP – 165 Вт. Собственно, прибавка в 200 МГц к базовой частоте – единственное отличие Xeon E7-8894 v4 от Xeon E7-8890 v4. Да, еще одно отличие цена. Рекомендованная стоимость Xeon E7-8894 v4 составляет $8898, тогда как у модели Xeon E7-8890 v4 цена ощутимо ниже – $7174. Стоит ли столь существенной переплаты относительно небольшая прибавка к базовой частоте, каждый решит для себя сам.

Процессоры Xeon E7-8894 v4 можно устанавливать в материнские платы с 4 – 8 процессорными разъемами, таким образом позволяя получить на одной плате конфигурацию со 192 ядрами и 24 ТБ памяти DDR4. Можно создавать и более впечатляющие конфигурации с 768 ядрами (32 процессорных разъема, объединенных контроллером узлов).

Источник: techpowerup и intel