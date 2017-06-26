Инвестиции в создание Innovation District ІТ Park во Львове составят $95 млн

Во Львове 24 июня официально анонсировали запуск проекта Innovation District IT Park. Это отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний, сообщили в Lviv IT Cluster.

Инициатором проекта выступил Lviv IT Cluster, а главным девелопером – компания Galereja Centre (наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта – инвестиции в Innovation District IT Park составят $95 млн.

Эти средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), корпуса университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лабораторий, отеля, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры. Всего IT Park должен вместить в себя до 10 тыс. человек и создать все условия для их комфортной работы. Согласно предварительным данным, первыми резидентами компании станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX.

Квартал появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Строительство квартала начнут уже в конце этого года.

Источник: AIN