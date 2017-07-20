Исследование NASA подтвердило, что жужжанье дронов раздражает больше, чем шум от автомобилей

Космическое агентство NASA провело исследование, в рамках которого было подтверждено, что жужжание дрона является более раздражительным для человека, чем издаваемый автомобилем звук. Даже если у этих звуков одинаковая громкость.

В исследовании принимали участие 38 добровольцев. Им последовательно воспроизводили звуки, издаваемые коммерчески доступными дронами во время полёта с разной скоростью и на различной высоте. Также предлагалось прослушать звуки, издаваемые легковыми автомобилями, фургонами и грузовиками. После прослушивания участников исследования просили оценить каждый звук по шкале от «совсем не раздражающего» до «крайне раздражающего».

В результате, было установлено, что лишь несколько участников было способно определить звук БПЛА, они не знали, что слушают звуки, издаваемые дронами. Участникам было сказано, что звуки были связаны с «будущим» транспорта.

Исследователи также отметили, что автомобильные шумы, скорее всего, считаются менее раздражающими, потому что люди привыкли к ним. Уровни раздражения были напрямую связаны с факторами, включая длительность звучания. Кроме того, было отмечено, что звук дрона воспринимается так же, как если бы автомобиль внезапно оказался в 2 раза ближе, чем прежде.

В результате, делается вывод, что операторам дронов не следует ожидать, что их деятельность будет восприниматься хорошо, даже если издаваемый при этом шум будет не громче, чем у традиционных способов доставки.

Источник: The Verge