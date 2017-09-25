Исследователи научили двуногих роботов «чувствовать» свои тела и ходить более естественным образом

Проблема с двуногими роботами заключается не столько в том, чтобы заставить их вообще ходить (хотя иногда и это бывает не легко), как в том, чтобы научить их ходить нормально. Как правило, они либо чрезвычайно осторожно делают каждый шаг, либо перемещаются быстро и проблематично.

Группа швейцарских исследователей предлагает другой путь. Они работают над роботом COMAN (Compliant Humanoid), который разработан таким образом, чтобы обучиться хождению. Автоматическая система способна ходить более грациозно благодаря комбинации более гибких и эластичных соединений, а также управляющих алгоритмов, которые помогают роботу «понимать» своё тело.

COMAN осведомлён о симметрии в его динамике и структуре, что помогает ему не только идти естественным образом, но и переносить предметы, перемещаться по неровной поверхности, например, по лестнице, реагировать на неожиданности. Если робот подвергается внешнему воздействию, например, толчку, то он знает, куда именно нужно переместить конечность, чтобы не упасть.

Пока что данная технология далека от того, чтобы создавать роботов, с которыми можно взаимодействовать. Для этого машины потребуется наделить возможностями самостоятельного исследования окружающего мира. Вместе с тем, команда исследователей в настоящее время занимается разработкой возможности обучения двуногих роботов способам координации совместных действий, например, переноски стола.

Источник: Engadget