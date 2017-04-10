Из-за климатических изменений осуществлять авиаперевозки станет гораздо сложнее

С потеплением климата зоны турбулентности в атмосфере начнут возникать несоизмеримо чаще. Как следствие, осуществлять авиаперевозки станет гораздо сложнее. Об этом сообщают ученые из университета Реддинга, опубликовавшие соответствующее исследование в журнале Advances in Atmospheric Sciences («Достижения в области атмосферных наук»). Гипотеза исследования Как известно, турбулентность возникает при столкновении воздушных масс, движущихся с разной скоростью, которые после этого начинают перемещаться абсолютно хаотично. Таким образом, если левое крыло самолета, попавшего в турбулентность, попадает в восходящий поток, то он заваливается на правый бок, а если оба крыла попадают в нисходящий, то самолет резко «проседает» вниз. Разумеется, что в такие моменты экипажу воздушного судна, пассажирам да и самой технике приходится ой как несладко. В то же время, спутниковые наблюдения, которые ведутся с 70-х годов, показывают, что из-за климатических изменений разница в нагреве разных частей атмосферы возрастает. В свою очередь, предположили ученые, это может привести к тому, что теплые воздушные массы начнут чаще сталкиваться с холодными арктическими потоками воздуха, из-за чего случаи возникновения турбулентности значительно участятся. Чтобы проверить данную гипотезу, ученые построили компьютерную модель воздушного пространства над Атлантическим океаном зимой в хорошую погоду, «добавили» глобального потепления и обратили особое внимание на факторы возникновения турбулентных потоков. Отметим, что данное научное изыскание является первым исследованием, которое посвящено влиянию климатических изменений на турбулентность. Результаты исследования

Ученые обнаружили, что в случае удвоения содержания углекислого газа в атмосфере (что, согласно прогнозам, может произойти уже в этом столетии) количество случаев возникновения легкой турбулентности возрастет на 59%, умеренной – на 94%, а сильной – на целых 149%.

Что это значит?

К сожалению, ничего хорошего это не предвещает.

«Для большинства пассажиров легкая турбулентность делает полет просто менее комфортным, но у более беспокойных она может вызвать тревогу. — отмечает метеоролог Пол Уильямс, один из авторов работы. — В то же время, перспектива учащения сильной турбулентности на 149% должна взволновать даже самых опытных пилотов, ведь последствия от нее иногда поистине ужасают: количество крушений самолетов из-за попадания в зону сильной турбулентности насчитывает десятки случаев».

Что дальше?

К сожалению, изменить что-либо на данный момент ученые бессильны. Поэтому они приняли решение сосредоточиться на поиске и изучении возможных альтернативных безопасных маршрутов, огибающих зоны турбулентности.

«Нам также необходимо исследовать, как зависит частота возникновения зон турбулентности от высоты и времени года, а также проанализировать иные сценарии потепления, дабы избежать гипотетических неопределенностей», — добавляет Уильямс.

Напоследок отметим, что феномен турбулентности уже давно является одним из злейших врагов всех авиакомпаний мира. Борьба с ним — это одна из приоритетных задач. Так, в прошлом году корпорация IBM, которой принадлежит служба прогноза погоды The Weather Company, объединилась с Gogo Inc., предоставляющей услуги связи в полете, с целью разработать алгоритмы, позволяющие заранее выявлять зоны с опасными воздушными массами.

Сообщается, что такая программа автоматически подает пилотам сигнал о приближающейся турбулентности, что позволяет вовремя принять необходимые меры — например, поднять самолет — и скорректировать маршрут. Предположительно, специальные алгоритмы будут экономить авиаперевозчикам до $100 млн в год — именно в такую сумму эксперты оценивают расходы, связанные с компенсациями пассажирам и внеплановым техническим обслуживанием в результате непредвиденного попадания воздушных суден в зоны турбулентности.

Источник: Engadget