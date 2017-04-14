Изображения смартфона Xiaomi Mi 6 говорят о наличии двойной камеры и порта USB Type-C, но отсутствии разъема для наушников

Уже на следующей неделе ожидается официальный анонс нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Но ещё до того в сети начали появляться изображения этого устройства.

Судя по имеющимся изображениям, смартфон Xiaomi Mi 6 имеет закругленные грани по всем четырем бокам как на лицевой, так и на задней панелях. Однако другие фотографии этого устройства свидетельствуют, что загнуты лишь боковые грани. Также отчётливо видно, что устройство содержит двойной модуль основной камеры с двойной LED вспышкой.

По слухам, в смартфоне Xiaomi Mi 6 интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он, якобы, расположен под стеклом на лицевой панели. Причём, ему также приписывают функционирование в качестве кнопки Home. Если верить изображениям, то у смартфона имеется более крупная кнопка Home, чем у предшественника. По слухам, она срабатывает без физического нажатия – лишь за счёт прикосновения. При этом для уведомления пользователя о срабатывании служит тактильная обратная связь.

Сообщается, что корпус смартфона Xiaomi Mi 6 выполнен из керамического материала. И, по слухам, аппарат защищен от воздействия пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP67. Дополнительно упоминается наличие инфракрасного сенсора, порта USB Type-C, двух динамиков. А вот 3,5-миллимтерового звукового разъёма на устройстве не видно. В дополнение к сканеру отпечатков пальцев будет предложен и сканер радужной оболочки глаза.

Предыдущие утечки свидетельствовали, что смартфон Xiaomi Mi 6 оснащён производительным процессором Snapdragon 835. Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. По предварительным данным, цена младшей версии в конфигурации 4 ГБ + 64 ГБ составит около $319. За версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти предстоит заплатить $392. Официальный анонс смартфона Xiaomi Mi 6 ожидается 19 апреля.

Вместе с тем, к анонсу смартфона Xiaomi Mi 6 компания подготовила специальную версию своего фитнес-трекера под названием Xiaomi Mi Band 2 Mi 6 Commemorative Edition. Никаких отличий в плане технических характеристик по сравнению с оригинальной моделью Mi Band 2 у новинки нет. Незначительно отличается лишь дизайн устройства: на кнопку нанесена цифра «6» и на резиновом ремешке имеется надпись «Mi 6 Memorial». Информация о цене и сроках начала продаж фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 2 Mi 6 Commemorative Edition пока не сообщается. Вероятно, он поступит в продажу одновременно со стартом продаж смартфона Xiaomi Mi 6.

Источник: gizmochina 1, 2, 3