К 2030 году Индия полностью откажется от продажи автомобилей с ДВС и перейдет на электромобили из-за проблем с загрязнением воздуха

Индия решила полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейти на использование электромобилей уже к 2030 году, заявил министр энергетики страны Пиюш Гойал (Piyush Goyal) на ежегодной встрече Конфедерации индийской промышленности в Нью-Дели. Речь идет о том, что после 2030 года в Индии будут продавать исключительно электромобили, чтобы избежать дальнейшего загрязнения окружающей среды, сообщает издание Independent.

При этом чиновник рассчитывает, что государственная программа поддержки «электромобилизации» страны в виде налоговых льгот и субсидий потребуется лишь в первые два-три года. После этого периода, по мнению министра энергетики, индийцы самостоятельно оценят все прелести электромобилей и начнут приобретать их без дополнительных стимулов. В любом случае, власти Индии надеются к 2030 году полностью вывести из продажи автомобили с ДВС, так что у желающих официально приобрести новое средство передвижения просто не будет другой альтернативы.

Отметим, что в Индии действительно очень остро стоит вопрос с чистотой окружающей среды, так как по данным Гринпис в этой стране ежегодно умирает порядка 2,3 млн человек от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха (плюс столько же индийцев ежегодно умирает от курения). По данному показателю Индия в 2015 году обогнала Китай, наиболее остро проблема стоит в крупных городах, к примеру, в Нью-Дели загрязнение воздуха в 13 раз превышает нормы, установленные Всемирной организацией здоровья.

Напомним, что в начале текущего года власти Пекина приняли решение постепенно заменить все 70 тысяч городских бензиновых такси на электромобили по той же причине — в рамках борьбы за чистый воздух в крупных городах.

Источник: Independent