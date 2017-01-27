КГГА: В 2016 году «Контактный центр города Киева 1551» обработал 2,5 миллиона обращений и запустил ряд дополнительных сервисов, включая «Информирование киевлян», «Поиск потерянных вещей» и «Базу знаний»

За 2016 год «Контактный центр города Киева 1551» принял в общей сложности 2,5 миллиона обращений от киевлян и гостей города. При этом операторами центра было обработано 1,47 млн телефонных звонков, 260 тыс. электронных обращений и предоставлено 760 тыс. консультаций. По мнению руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, такое количество обращений свидетельствуют о доверии киевлян к столичной власти.

«По сравнению с 2015 годом мы имеем прирост обращений по различным категориям от 22 до 40 процентов, а по сравнению с 2014 годом — количество обращений выросло почти в три раза», — отметил Владимир Бондаренко.

Активнее киевляне начали пользоваться и сайтом 1551.gov.ua, на который приходится 69% электронных обращений. При этом в четыре раза — до 28200 обращений — выросла популярность мобильного приложения. Отметим, что сайт и мобильное приложение «Контактный центр» позволяют не только подать обращение и проверить состояние его выполнения, но и воспользоваться рядом мобильных карт, которые позволят еще до подачи обращения могут помочь выяснить возможные проблемы и сроки решения по конкретному адресу.

На смене работает всего 20 операторов, что не так уж много для многомиллионной столицы, при этом в прошлом году Центру 1551 удалось удержать время ожидания соединения на уровне 3 минут и обеспечить среднюю продолжительность разговора оператора в 2,5 минуты. Отметим, что речь идет о средних значениях, так что в «тихое» время ожидать не придется вообще, а в пиковые моменты время ожидания может достигать и 10 минут.

«Уже заработал короткий номер 1551 для бесплатных звонков с мобильных телефонов трех крупнейших мобильных операторов Украины. Мы также вводим дополнительные сервисы «Информирование киевлян», «Поиск потерянных вещей», информационно-справочный ресурс «База знаний», на котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы о работе коммунальных служб, тарифов, оплаты коммунальных услуг и другие. Эти сервисы помогут еще больше повысить качество работы контактного центра», — отметил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции Центра.

Также неплохо показал себя в прошлом году сервис «Информирование киевлян», запущенный в рамках инициативы Kyiv Smart City. Он позволяет получить информацию о чрезвычайных ситуациях, изменении движения метро и другого общественного транспорта, ​​перекрытии дорог, срочном поиске доноров крови, плановом отключении электроэнергии или воды по электронной почте и/или с помощью SMS-рассылки.

За период функционирования сервиса «Информирование киевлян», с 18 февраля 2016 года, на получение e-mail рассылок подписалось 12096 пользователей, а на получение SMS-оповещений — 14306. При этом больше всего SMS-сообщений было отправлено с информацией о перекрытии дорог — 863296, изменении движения метро — 199800 и чрезвычайных ситуациях — 6924. С помощью e-mail рассылки больше всего информации жители столицы получили об изменении движения транспорта — 1272 письмо, срочном поиске доноров крови — 134 письма и перекрытии дорог — 129 писем.

Напомним, что «Контактный центр Киева 1551» начал свою работу восемь лет назад, и, по словам директора центра, ежегодно количество обращений от жителей города увеличивается. Так, за прошлый год центр получил 2,5 млн обращений, при этом за сутки поступает около 4 тыс. обращений, а в пиковые дни их количество может увеличиваться вдвое. Контактный центр работает круглосуточно и принимает от жителей города жалобы и предложения в целях улучшения предоставления услуг и сервисов в столице.

Источник: КГГА