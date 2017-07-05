Киберполиция Украины изъяла сервера компании-разработчика ПО M.E.Doc по делу об атаке вируса Petya

После вчерашнего заявления главы украинской киберполиции Сергея Демидюка о возможном возбуждении уголовного дела против украинского разработчика ПО для отчетности и документооборота M.E.doc в связи с кибератакой вируса Petya этого вполне можно было ожидать. В рамках расследования сотрудниками украинской киберполиции были изъяты серверы компании-разработчика программы M.E.Doc.

В даний момент на території компанії проводяться невідкладні слідчі дії співробітниками Департаменту кіберполіції МВС Ук… Опубліковано M.E.Doc 4 липня 2017 р.

Первым об этом сообщил глава ведомства Сергей Демидюк, затем информацию о проведении следственных действий подтвердили и в M.E.Doc, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в Facebook. В компании отметили, что оказывают правоохранителям всевозможную помощь в расследовании и уже обнаружили факт взлома сайтов компании третьей стороной.

Напомним, ранее Демидюк заявил, что против разработчиков M.E.Doc выдвинут обвинения, поскольку те знали об уязвимости своего программного обеспечения задолго до атаки, но ничего не сделали для предотвращения нападения.

«Им много раз говорили разные антивирусные компании. За этот недосмотр люди по этому делу понесут уголовную ответственность», – глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

Источник: liga.net