Киберполиция Украины изъяла сервера компании-разработчика ПО M.E.Doc по делу об атаке вируса Petya
После вчерашнего заявления главы украинской киберполиции Сергея Демидюка о возможном возбуждении уголовного дела против украинского разработчика ПО для отчетности и документооборота M.E.doc в связи с кибератакой вируса Petya этого вполне можно было ожидать. В рамках расследования сотрудниками украинской киберполиции были изъяты серверы компании-разработчика программы M.E.Doc.
В даний момент на території компанії проводяться невідкладні слідчі дії співробітниками Департаменту кіберполіції МВС Ук…
Опубліковано M.E.Doc 4 липня 2017 р.
Первым об этом сообщил глава ведомства Сергей Демидюк, затем информацию о проведении следственных действий подтвердили и в M.E.Doc, опубликовав соответствующее заявление на своей странице в Facebook. В компании отметили, что оказывают правоохранителям всевозможную помощь в расследовании и уже обнаружили факт взлома сайтов компании третьей стороной.
Напомним, ранее Демидюк заявил, что против разработчиков M.E.Doc выдвинут обвинения, поскольку те знали об уязвимости своего программного обеспечения задолго до атаки, но ничего не сделали для предотвращения нападения.
«Им много раз говорили разные антивирусные компании. За этот недосмотр люди по этому делу понесут уголовную ответственность», – глава Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.
Источник: liga.net
- 27 июня 2017 года началась масштабная кибератака на украинские ПК, вирус-шифровальщик Petya.A шифровал данные, требуя выкуп в размере $300. Позже вирус распространился и на другие страны, а также было установлено позже, даже после оплаты выкупа пользователи не могли расшифровывать данные, так как данная версия вируса изначально была направлена на уничтожение данных, а не получение материальной выгоды авторами.
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- В качестве основных путей распространения вируса-шифровальщика был назван фишинг (зараженные файлы присылали по электронной почте), а также украинская программа для отчетности и документооборота «M.E.doc».
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- По данным ESET, на Украину пришлось большинство случаев заражения вирусом-шифровальщиком Petya – 75%.
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- На фоне новостей о поражении систем различных украинских компаний государственного сектора вирусом Petya ПриватБанк бесплатно предложил государству собственную корпоративную операционную систему PrivatLinux, защищенную от кибератак.
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- СБУ обвинила в распространении вируса-вымогателя Petya российские спецслужбы, а Киберполиция Украины распространила рекомендации по восстановлению доступа к частично скомпрометированному ПК.
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- НАТО в свою очередь восприняло кибератаку вирусом Petya.A в качестве акта военной агрессии и задумалось над подготовкой ответных мер.
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- Глава Киберполиции Украины заявил, что разработчики «M.E.doc» знали о проблемах с безопасностью задолго до атаки вируса Petya.A и могут понести уголовную ответственность за халатность