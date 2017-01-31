«Киевстар» предложил Vodafone и lifecell вместе профинансировать запуск 3G в киевском метро

Как сообщалось ранее, подрядчик строительства 2G-сети в киевском метро запросил 350 млн грн за апгрейд до 3G. Это в 3 раза дороже, чем базовый (2G) проект. Мобильные операторы считают, что это чересчур дорого. Дело в том, что построенная инфраструктура изначально является технологически готовой к запуску 3G (3G-ready), а значит, сумма апгрейда просто не может быть настолько большой.

Вместе с тем, операторы заинтересованы в покрытии киевского метрополитена сетью 3G. Так, оператор мобильной связи «Киевстар» планирует договориться с «Vodafone Украина» и lifecell о совместном финансировании проекта по запуску 3G в столичном метро. Об этом сообщил президент «Киевстара» Петр Чернышов в своем аккаунте в Facebook.

«Чтобы построить 3G, нужно потратить сотни миллионов гривен. Сейчас мы ждем согласования технических деталей и начала переговоров с коллегами по рынку (они будут новыми — ведь ранее согласованы были только условия на 2G). Это очень дорогой проект, который требует тщательной финансовой оценки. Я не теряю надежду на то, что уважаемый «МТС/Водафон», и любимый «Лайфселл» не бросит нас. И наше желание дать пользователям метро надежную связь 3G будет поддержано нашими конкурентами», — заявил Чернышов.

Президент «Киевстара» добавил, что сейчас 2G-покрытие есть на 24 станциях и туннелях между ними, а к концу апреля его планируют достроить еще на 8 станциях.

Оператор «Vodafone Украина» сообщил, что заинтересован во внедрении 3G в киевском метрополитене, хотя и считает заявленную стоимость в 350 млн грн слишком высокой. Оператор lifecell также подтвердил готовность разделить затраты «при условии установления справедливой рыночной стоимости на работы и оборудование».

Источник: AIN