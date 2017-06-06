Китайские инженеры представили уникальный «безрельсовый электропоезд»

Разработанный китайскими инженерами скоростной поезд ART — Autonomous Rail Rapid Transit — представляет собой нечто среднее между поездом и автобусом. Данное транспортное средство оборудовано обыкновенными резиновыми шинами, а потому может двигаться по дорогам общего пользования.

Вместе с тем, в отличие от обычного автобуса, китайское изобретение оснащено «сотнями» датчиков, благодаря которым система, во-первых, неустанно анализирует дорожную обстановку, а во-вторых, следит за специальной пунктирной линией, которая в случае ART и выполняет роль виртуальных рельс.

Отмечается, что поезд представлен сразу в двух вариациях: с тремя секциями общей длиной 30 метров и вместимостью 300 пассажиров и пятью секциями общей длиной 50 метров и вместимостью 500 пассажиров.

Отдельно стоит сказать о том, что ART использует электротягу. На одной подзарядке китайское транспортное средство способно проехать до 40 км при максимальной скорости 70 км/ч. При этом литий-титановые батареи всего за десять минут зарядки обеспечивают пробег в 25 километров.

Исследователи CRRC отмечают, что по вместимости и скорости движения ART значимо превосходит обычный автобус, поэтому систему планируют использовать для повышения эффективности общественного транспорта в больших городах (что в случае Китая с его беспрестанной урбанизацией придется как нельзя кстати).

А как насчет цены?