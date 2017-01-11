Китайский человекоподобный робот Jia Jia, который внешне очень похож на живую женщину, стал умнее и эмоциональнее

Весной прошлого года команда исследователей Научно-технического университета Китая, расположенного в Хэфее, впервые представила человекоподобного робота человекоподобный робот Jia Jia, который внешне очень похож на живую женщину. Уже тогда разработка собрала немало восторженных отзывов. Посетители недавней экономической конференции, организованной гигантом банковской отрасли UBS в одном из финансовых центров Шанхая, могли увидеть обновленную версию Jia Jia со значительно улучшенной мимикой.

Но улучшенная мимика – далеко не единственное улучшение по сравнению с оригинальной моделью. Обновленный робот может определить пол беседующего с ним человека, скорректировать мимику и выстроить в соответствии с этим свое дальнейшее поведение. Система искусственного интеллекта робота претерпела череду значительных усовершенствований в течение последнего года, хотя она еще далека от полного совершенства. Достаточно часто даже самые простые вопросы выдают в этом роботе робота. Впрочем, разработчики все так же твердо уверены в успехе проекта.

Руководитель проекта Чен Сяопин считает, что у таких реалистичных роботов уже в самом ближайшем будущем найдется масса работы в Китае и в других странах. Они смогут выполнять рутинную работу в организациях общественного питания, в больницах, санаториях и частных домах, компенсируя недостаток «простых рабочих рук», обусловленный тем, что молодые китайцы все больше и больше стремятся получить более квалифицированную и оплачиваемую работу.

Источник: phys.org и dailytechinfo