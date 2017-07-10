Китайский экспериментальный токамак EAST непрерывно проработал более 100 с. Это новый мировой рекорд

Китайский экспериментальный токамак EAST непрерывно проработал более 100 с. Это новый мировой рекорд

Конец прошлой недели ознаменовался достаточно интересным научным событием: китайский экспериментальный реактор термоядерного синтеза Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), также известный как «искусственное солнце» установил новый мировой рекорд, стабильно проработав 101,2 секунды в H-режиме (High-confinement mode, H-mode). Это первая установка типа «токамак», которой удалось преодолеть 100-секундный барьер стабильной непрерывной работы.

Предыдущий рекорд EAST – 60 секунд стабильной работы в H-режиме – был установлен в рамках эксперимента в прошлом году.

Новый рекорд длительности работы EAST в стабильном H-режиме представляет собой важную экспериментальную поддержку международному проекту International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Напомним, в рамках проекта ITER на юге Франции строят новый термоядерный реактор, который после завершения станет самым большим и мощным реактором термоядерного синтеза.

Нынешний рекорд EAST — еще одно дополнение в копилку достижений, который должны ускорить разработку и приблизить день выхода первых коммерческих термоядерных реакторов.

Источник: nextbigfuture.com и dailytechinfo.org

  • В прошлом году команде экспериментального реактора KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) удалось установить новый мировой рекорд удержания плазмы – 70 секунд. При этом температура плазмы достигала 50 миллионов градусов Цельсия, что в три раза горячее температуры в ядре Солнца.
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