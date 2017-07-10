Китайский экспериментальный токамак EAST непрерывно проработал более 100 с. Это новый мировой рекорд

Конец прошлой недели ознаменовался достаточно интересным научным событием: китайский экспериментальный реактор термоядерного синтеза Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), также известный как «искусственное солнце» установил новый мировой рекорд, стабильно проработав 101,2 секунды в H-режиме (High-confinement mode, H-mode). Это первая установка типа «токамак», которой удалось преодолеть 100-секундный барьер стабильной непрерывной работы.

Предыдущий рекорд EAST – 60 секунд стабильной работы в H-режиме – был установлен в рамках эксперимента в прошлом году.

Новый рекорд длительности работы EAST в стабильном H-режиме представляет собой важную экспериментальную поддержку международному проекту International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Напомним, в рамках проекта ITER на юге Франции строят новый термоядерный реактор, который после завершения станет самым большим и мощным реактором термоядерного синтеза.

Нынешний рекорд EAST — еще одно дополнение в копилку достижений, который должны ускорить разработку и приблизить день выхода первых коммерческих термоядерных реакторов.

Источник: nextbigfuture.com и dailytechinfo.org