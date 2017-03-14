Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y анонсируют уже в 2018 году, он будет основан на бюджетной Model 3, но получит распашные двери Model X

Британское автомобильное издание Autocar собрало всю доступную информацию о новом электромобиле Tesla Model Y и даже попыталось представить, как именно будет выглядеть этот компактный кроссовер. Ожидается, что новинка будет официально представлена уже в следующем году, а серийное производство Tesla Model Y стартует на год позже, в 2019 году.

Итак, по данным экспертов издания новинка будет основана на базе бюджетной модели Tesla Model 3, что позволит ускорить сроки разработки и удешевить ее производство. Несмотря на основу в виде компактного седана, небольшой кроссовер должен получить в качестве отличительной черты автоматически открывающиеся задние двери «крылья сокола» в стиле старшего брата по линейке Model X.

Также новинку скорее всего оснастят автопилотом последнего поколения, который содержит 8 камер кругового обзора, 12 обновленных ультразвуковых датчиков, модифицированный радар и обновленный «мозг» в виде суперкомпьютера с увеличенным в 40 раз относительно текущей версии быстродействием.

Ожидается, что Tesla Model Y будет лишь немного дороже бюджетного седана Tesla Model 3, стоимость которого стартует с отметки $35 тыс. — таким образом, можно надеяться на ценник начальной конфигурации в пределах $40 тыс. При этом подразумевается, что новинка получит тот же запас хода, что и Tesla Model 3 — порядка 370 км — что может потребовать более емкой батареи с учетом большего веса и худшей аэродинамики кроссовера.

Отметим, что первые слухи о том, что на платформе Tesla Model 3 будет построен не только седан, но и кроссовер, появились очень давно — еще в середине 2015 года. Уже тогда предполагалось, что модели этой линейки (Model 3 и Model Y) будут представлять собой упрощенные и более доступные версии основных моделей бренда (Model S и Model X соответственно). Ну и не можем не отметить, что таким образом Илон Маск наконец завершит аббревиатуру «SEXY», о которой неоднократно упоминал в социальных сетях.

Источник: Autocar