Космический корабль SpaceX Dragon после повторного полета успешно вернулся с МКС

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX еще на шаг приблизилась к перемещению многоразовых космических кораблей из категории фантастических идей в разряд реальных и обыденных вещей. Вчера утром, 3 июля, космический корабль SpaceX Dragon миссии CRS-11 успешно приземлился в Тихом океане, став первым коммерческим космическим кораблем, которому удалось дважды слетать к МКС и вернуться обратно на Землю. Посадка осуществлялась при помощи парашютов.

Особого драматизма и нервного напряжения при спуске не было, главная трудность заключалась в выводе аппарата на орбиту.

Тем не менее, это важное достижение для космической индустрии в целом. Возможность повторного использования ракет и кораблей компаниями вроде SpaceX в перспективе позволит существенно снизить стоимость самих запусков и откроет новую главу в истории освоения космоса. Даже самые небольшие исследовательские институты и лаборатории смогут организовать какую-то миссию с относительно минимальными затратами.

Это также хорошая новость для NASA, которая практически полностью зависит от SpaceX в запусках миссий снабжения МКС. Космический корабль SpaceX Dragon – это единственный грузовик, способный доставить обратно на Землю огромное количество груза, и едва ли американское космическое агентство захочет платить непомерно высокую цену с целью своевременного возврата результатов исследований. К слову, на сей раз корабль доставил на Землю груз с результатами исследований, касающихся потери костной массы в космической среде и воздействия микрогравитации на работу сердечно-сосудистой системы. Более доступные запуски могли бы позволить проводить больше подобных экспериментов или, по крайней мере, сделать их финансово оправданными.

Источник: Engadget