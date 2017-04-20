Lenovo Flex 11 Chromebook — 11,6-дюймовый хромбук-трансформер с сенсорным экраном и защищенным от падения и влаги корпусом по цене $279

Компания Lenovo представила новый хромбук-трансформер Flex 11 Chromebook, оснащенный 360-градусным шарниром. Благодаря такому креплению экрана, хромбук можно использовать сразу в четырех различных режимах: ноутбук, планшет, медиаподставка и «палатка».

Естественно, 11,6-дюймовый экран модели с разрешением 1366×768 точек оснащен сенсорной панелью, которая позволяет использовать хромбук без аппаратной клавиатуры. Габаритные размеры устройства составляют 296x206x21,2 мм, вес — 1,35 кг. Корпус Lenovo Flex 11 без проблем выдерживает падение с высоты 0,75 метра, при этом клавиатура защищена от попадания влаги, а тачпад выполнен в герметичном исполнении, так что можно не бояться разлить на рабочую панель стакан-другой жидкости.

В качестве аппаратной платформы используется четырехъядерный мобильный ARM-процессор с максимальной рабочей частотой 2,1 ГГц, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 32 ГБ в формате eMMC. Хромбук Lenovo Flex 11 оснащен усиленными портами USB-C, USB 3.0, HDMI, а также комбинированным аудиопортом и SD-кардридером. От батареи неназванной емкости устройство способно отработать до 10 часов в автономном режиме.

Хромбук Lenovo Flex 11 Chromebook появится в продаже в США уже в конце апреля текущего года по цене всего $279.

Источник: Lenovo