Lenovo показала ряд концептов в сфере дополненной реальности и искусственного интеллекта

Компания Lenovo во время проведения ежегодного саммита Tech World продемонстрировала несколько концептуальных продуктов в сфере дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Шлем дополненной реальности Lenovo daystAR является отдельным независимым устройством, не требующим подключения к смартфону или компьютеру. Гаджет обеспечивает угол обзора 40 градусов. Lenovo надеется, что разработчики воспользуются её платформой для создания различных приложений для этого устройства.

SmartCast+ представляет собой умный динамик с более широкими функциональными возможностями, чем у доступных на рынке продуктов. Устройство комбинирует функцию проектора, оно сможет выводить на экран или стену контент дополненной реальности. Также, по задумке разработчиков, SmartCast+ должен распознавать звуки и объекты.

Также сообщается о разработке собственного виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта под названием CAVA. Он должен стать более умным, чем Siri и Alexa. Благодаря использованию глубокого обучения Lenovo планирует создать систему, способную распознавать лица пользователей и естественную человеческую речь. Благодаря этому CAVA сможет полноценно распознавать обычные фразы и формировать рекомендации на основании сказанного. Например, если пользователь скажет, что у него запланирована встреча через 2 часа, то CAVA автоматически проверит прогноз погоды и сведения о загруженности дорог, чтобы подсказать, когда именно лучше всего отправиться на встречу.

Ещё одним концептуальным решением стала умная одежда SmartVest, которая способна отслеживать сердечный ритм в режиме 24/7.

Наконец, платформа обслуживания клиентов Xiaole может обучаться на взаимодействии с людьми, чтобы сделать каждую беседу более естественной и персонализированной.

Пока что нет уверенности, что какое-либо из продемонстрированных устройств станет законченным коммерческим продуктом.

Источник: Engadget