«Матрица технологий» продемонстрировала противопожарную версию гибридного беспилотника «Командор»

Мы уже несколько раз писали о необычном гибридном беспилотнике «Командор», оснащенном как электродвигателями, так и двигателями внутреннего сгорания. Теперь же его разработчики из Matrix-UAV рассказали о противопожарной версии данной модели, которую успели протестировать на испытательном полигоне.

«Представьте, что горит квартира или офис в высотном здании, а пожарные, как обычно, приезжают поздно (пробки), долго не могут растолкать во дворе рядом припаркованные автомобили, теряют драгоценное время на подъем огромной лестницы, на прокладку водной магистрали … А длины лестницы может не хватить … Что делать? .. Что делать, когда горит автозаправка, хранилище топлива, или военные склады, и подобраться близко к огню просто невозможно? .. Как быстро ликвидировать возгорание автомобилей в ДТП, когда цена человеческой жизни — всего несколько минут? …» — задались вопросами в Matrix-UAV.

В результате «Матрица технологий» разработала противопожарную версию тяжелого мультироторного аппарата «Командор», предназначенную для борьбы с высотными и опасными пожарами нами. Несмотря на то, что «летающий огнетушитель» был изготовлен только для демонстрации возможностей такой системы, он получил весьма неплохие характеристики — способность поднимать грузы весом до 50 кг, дальность полета до 70 км на высотах до 1 км.

В качестве одного из вариантов реализации беспилотной службы пожаротушения, в Matrix-UAV предложили построить «аэродромы» для БПЛА на крышах высоток таким образом, чтобы быстро реагировать на возгорания в любой точке столицы.

Источник: Matrix-UAV