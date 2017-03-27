McKinsey: По итогам 2016 года BMW стал третьим в мире производителем электромобилей, обойдя Nissan и уступив только BYD и Tesla

Международная консалтинговая компания McKinsey провела эксклюзивное исследование по заказу немецкого экономического журнала Wirtschaftswoche, согласно которому китайские компании пока лидируют по объемам выпуска автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, но немецкий автопром в 2019 году сможет их обогнать. При этом наиболее успешно из немецких брендов пока действует BMW, тогда как Volkswagen, заявив амбициозные цели, теряет доли рынка, а Daimler серьезно отстает, отмечает издание Deutsche Welle.

Главным сюрпризом исследования стало то, что немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW по итогам 2016 года вошел в тройку мировых лидеров по числу выпущенных электромобилей — после китайской компании BYD и американской Tesla. По подсчетам McKinsey, автостроитель из Мюнхена сумел всего за год подняться с 6-го на 3-е место и довести свою долю на мировом рынке до 7%, незначительно, но все же обогнав Nissan.

Особенно это впечатляет с учетом того факта, что японская компания является одним из первопроходцев в области «электромобильности», а ее модель Nissan Leaf, продаваемая с конца 2010 года, считается самым востребованным в мире автомобилем с электрическим двигателем. Баварцы же пока делают ставку в основном на гибриды, хотя с конца 2013 года выпускают и компактный электромобиль BMW i3, который в прошлом году стал самой популярной моделью на электрической тяге в Германии.

В то же время концерн Volkswagen (VW), под впечатлением «дизельного скандала» провозгласивший в 2016 году смену бизнес-стратегии и объявивший своей целью стать в 2025 году крупнейшим производителем электромобилей на планете, в прошлом году, наоборот, сократил продажи и в рейтинге McKinsey опустился на 6-е место. Еще один немецкий производитель, Daimler, даже не попал в первую десятку, оказавшись лишь на 15-м месте.

Тем не менее, аналитики McKinsey считают, что у Германии есть все шансы стать крупнейшей страной-производителем электромобилей, однако произойдет это не ранее 2019 года. К этому времени все немецкие автостроители существенно расширят палитру выпускаемых ими гибридов и электромобилей. BMW, к примеру, через два года будет готов оснащать любую из своих моделей электрическим мотором.

Однако это вовсе не означает, что именно Германия выбьется в мировые лидеры по числу зарегистрированных электромобилей или их доли на своем рынке, так как существует очень большая разница между тему странами, где электромобили покупают, и теми, где их производят. К примеру, несмотря на высокие места в приведенном рейтинге, Германии очень далеко до той же Норвегии, где в прошлом году 24% всех проданных новых автомобилей использовали электрическую тягу.

Что касается абсолютного числа произведенных и проданных электромобилей, то по этим двум показателям пока бесспорно лидирует КНР. По данным этой компании, выпуск электромобилей и гибридов вырос в 2016 году на 37% и составил 873 тысячи единиц. Из них 43% были произведены в Китае, 23% в Германии и 17% в США. Так что неудивительно, что в первую десятку крупнейших производителей мира попали сразу четыре китайские компании — BAIC, Zotye, JAC, а также мировой лидер BYD, доля которого на глобальном рынке достигла 13%.

«В Китае можно выбирать из 75 электрических моделей. Подобного разнообразия нет ни в одной другой стране. Высокую динамику рынку придает сочетание финансовых стимулов и льгот. Одна из них — облегченная процедура регистрации новых автомобилей в больших городах», — поясняет Николай Мюллер (Nikolai Müller), аналитик автомобильного рынка и партнер McKinsey.

По числу электромобилей на дорогах страны Китай намного опередил США, не говоря уже о Германии — с 2010 года в КНР было зарегистрировано порядка 652 тысяч электромобилей и гибридов, так что догнать китайцев по этому показателю в ближайшие годы вряд ли кому-то удастся.

Подводя итоги, McKinsey указывает на то, что по объемам производства электромобилей и гибридов США в ближайшие годы вслед за Германией обгонят Китай, при этом основными покупателями данных моделей скорее всего окажутся китайцы, а не американцы и немцы.

Источник: Deutsche Welle