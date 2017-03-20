Международный рынок возобновляемой энергетики активно отреагировал на предложение инвестировать в зону отчуждения ЧАЭС — заявки подали 52 компании из США, Китая, Европы, Беларуси и Украины

Как мы уже упоминали, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения до 1 марта 2017 года принимало заявки от заинтересованных инвесторов на получение в пользование земельных участков для строительства объектов солнечной генерации в зоне отчуждения ЧАЭС. В результате Украина получила 52 заявки (ранее сообщалось о 44 заявках) от компаний из Дании, США, Китая, Германии, Франции, Украины и Беларуси, сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Министр отметил, что активность компаний при подаче заявок и их «география» свидетельствуют о повышенном интересе международного рынка возобновляемой энергетики к возможностям инвестировать в развитие украинского рынка.

«Мы проанализировали заявки, полученные от компаний. Количество предложений превзошло все наши ожидания. Международный рынок возобновляемой энергетики активно отреагировал на наш месседж. Компании, которые подали свои заявки, имеют разный уровень инвестиционных возможностей. В первую очередь нам интересны компании, которые имеют опыт работы в этой сфере и могут инвестировать в развитие возобновляемой энергетики, а не искать на рынке финансовые ресурсы для того, чтобы попасть в проект», — сказал Остап Семерак.

Он отметил, что Украина снизила ренту земли в зоне отчуждения и упростила процедуру ее аренды.

«Правительство продолжает работу над разработкой прозрачной процедуры предоставления в аренду земельных участков под объекты возобновляемой энергетики. Ведь возобновляемая энергетика становится все более популярным трендом в мире. Ее развитие — это еще один путь не только к энергетической независимости Украины, но и к внедрению «зеленых» технологий, которые становятся залогом экологической безопасности и устойчивого развития страны, — резюмировал Министр экологии и природных ресурсов Украины.

Особо отметим, что Остап Семерак уже провел встречу с с представителями консорциума компаний, которые в свое время реализовали парк возобновляемой энергетики в Беларуси на территориях, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Таким образом у данного участника конкурса заявок уже есть полноценный опыт реализации подобных проектов, что позволит ускорить процес создание СЭС вокруг ЧАЭС.

Источник: Министерство экологии Украины