Microsoft представила новую игровую консоль Xbox One X (Project Scorpio)

Как и ожидалось, на собственном мероприятии в рамках выставки E3 2017 компания Microsoft представила свою новую игровую консоль под названием Xbox One X с поддержкой игр 4K, ранее известную как Project Scorpio. Система получила получила новый GPU с жидкостным охлаждением и уникальной системой управления питанием, полную обратную совместимость с Xbox One, включая все аксессуары и игры, а также 22 игровых эксклюзива. В продажу консоль должна поступить 7 ноября по цене $499.

Все существующие аксессуары и игры для Xbox One совместимы с Xbox One X, а Xbox One в свою очередь получит поддержку игр для оригинального Xbox в режиме обратной совместимости. Кроме того, Microsoft обещает, что все существующие игры для Xbox One можно будет запускать на Xbox One X в разрешении 1080р с различными графическими улучшениями. Для этого планируется использовать некую технологию «супер семплинга».

Microsoft сдержала свое обещание: новая Xbox One X действительно оказалась ощутимо производительнее обновленного конкурента – 6 TFLOPS против 4,2 TFLOPS у PS4 Pro. Это выглядит еще внушительнее на фоне 1,32 TFLOPS у Xbox One. В Xbox One X используется специальный заказной APU AMD. В конфигурацию этого APU входит новый GPU с 40 вычислительными блоками с частотой 1172 МГц. Для сравнения, у Xbox One используется графическое ядро AMD архитектуры GCN с 12 вычислительными блоками (768 потоковых процессоров) и частотой 853 МГц, а у частота GPU Sony PS4 Pro – 911 МГц. Предыдущие слухи указывали, что новый GPU для Xbox One X использует ту же архитектуру, что и GPU Polaris, то есть, содержит 2560 потоковых процессоров, но официального подтверждения еще предстоит подождать.

Другое значимое улучшение по сравнению с Xbox One – оперативная память. Новая Xbox One X получила 12 ГБ более быстрой памяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/c, что соответствует Nvidia GeForce GTX 1080. Напомним, у Xbox One установлено 8 ГБ более медленной памяти DDR3, работающей в связке с 32 МБ высокоскоростной памяти eSRAM.

В качестве накопителя в Xbox One X используется обычный HDD объемом 1 ТБ. Также предусмотрен привод 4K UHD Blu-ray. Кроме того, консоль получила поддержку HDR и технологию объемного звука для кинотеатров Dolby Atmos.

По словам Microsoft, новая Xbox One X – это «самая самой маленькая консоль семейства Xbox One».

В целом по дизайну новинка очень похожа на нынешнюю модель Xbox One S. Сзади Xbox One X в точности повторяет Xbox One S: имеется видеовыход HDMI, но нет специального разъема для подключения Kinect. Незначительные внешние изменения в основном связаны с более компактным корпусом. Пока что Xbox One X будет доступна только в черном варианте цветового оформления.

Одной из первых игр для новой Xbox One X станет гоночный симулятор Forza Motorsport 7, который можно будет запускать в родном разрешении 4K при 60 к/с. Forza Motorsport 7 выходит 3 октября, ниже – 5-минутное видео с демонстрацией игрового процесса.

Как уже отмечалось в самом начале, в целом Xbox One X получит целых 22 эксклюзивных игровых проекта, включая Crackdown 3, Forza Motorsport 7 и Sea of Thieves.

Источник: The Verge