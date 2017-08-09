Microsoft тестирует обновлённую версию Outlook.com с новым дизайном и дополнительными функциями

Корпорация Microsoft обновила свой почтовый сервис Outlook.com и начала разворачивание новой тестовой версии. Присоединить к тестированию могут все желающие пользователи. Для этого после авторизации в веб-интерфейс сервиса нужно кликнуть по надписи «Try the beta». Для полноценного разворачивания тестовой версии во всех регионах мира может потребоваться несколько недель.

Обновлённый Outlook.com получил частично переработанный дизайн, улучшенный поиск, некоторые ускорения в работе. Новый интерфейс поиска расположен в верхней части почтового ящика, он позволяет выводить в результатах сообщения электронной почты и контакты. Кроме того, в новый интерфейс встроена функция предварительного просмотра файлов и фотографий из списка беседы, что позволяет быстро просмотреть конкретное письмо с вложениями. Также Microsoft упростила поиск людей в почтовом ящике при помощи функции закрепления избранных контактов.

Дополнительно сообщается о внедрении популярных GIF-анимаций и иконок эмодзи, которые можно вставлять в сообщения электронной почты. Для них также предусмотрена функция поиска. Вместе с тем, тестируются некоторые новые более интеллектуальные функции почтового ящика, в том числе возможность маркировать рестораны, информацию о рейсах или расписание любимых команд в электронных письмах. Таким образом, в процессе обсуждения места, где можно выпить кофе с другом, можно быстро добавить дополнительные сведения и информацию о местоположении заведения в беседу.

Microsoft намерена добавить новые функции в Outlook.com для общего пользования на протяжении нескольких месяцев. Также предусмотрены обновления для разделов «Календарь» и «Люди». Планируемые нововведения будут дорабатываться на основании отзывов пользователей.

Источник: The Verge