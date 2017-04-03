Министерство финансов запустило электронный реестр возмещения НДС, который призван искоренить коррупцию и облегчить ведение бизнеса в Украине

В субботу, 1 апреля 2017 года, Министерство финансов Украины запустило электронный реестр возмещения НДС и начало наполнять его необходимой информацией. Согласно законодательству (Постановление КМУ №26 «Об утверждении Порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость»), он будет доступен в первый рабочий день апреля, 3 апреля 2017 года. Благодаря запуску электронного реестра возмещения НДС каждый украинский предприниматель сможет в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж.

Напомним, что в конца 2016 года был принят антикоррупционный Закон 1797, совместно разработанный с депутатами, бизнесом и общественностью. Министерство финансов сейчас активно работает над имплементацией этого закона. Одним из важнейших шагов в этом процессе является запуск электронного реестра возмещения НДС. Понимая, что непрозрачная система возмещения является одной из самых больших проблем в администрировании налогов, Минфин воплощает изменения, направленные на ее улучшение.

«С 1 апреля начинается реализация двух очень важных проектов. Один из них — то, что мы обещали в рамках обновления бюджетного процесса, — внедрение Единого публичного и открытого реестра возмещения налога на добавленную стоимость, который хронически для Украины, и на предприятиях это могут подтвердить, был достаточно коррупционным, теневым. Но те изменения, которые нам удалось реализовать в законодательстве прошлого года в рамках бюджетного процесса, открыли Правительству возможность создать систему, которая будет прозрачной» — отметил Премьер-министр Украины.

Всю входящую информацию в реестр формирует Государственная фискальная служба на основании заявок бизнеса и удостоверяет данные электронной цифровой подписью. ГФС вносит эту информацию в реестр, после чего на согласование суммы отводится не более 30 дней (в предусмотренных законом случаях — 60 дней) и происходит автоматическое возмещение на следующий день после окончания этого срока.

Возмещение происходит в хронологическом порядке (предприниматель, который первый подал заявку, первым получает средства при всех прочих равных условиях) и на ежедневной основе — ранее НДС возмещали только в последние 5 дней месяца. Теперь возвращать НДС будут в любой день месяца после согласования суммы, поэтому бизнес сможет лучше планировать свою деятельность и получит дополнительные оборотные средства, начиная с 10-х чисел каждого месяца.

«Система, которая начинает сейчас работу, должна была существовать уже давно. Ранее вопрос НДС решалось в ручном режиме, но нам удалось изменить эту ситуацию, – сказал Глава Правительства. – Решения приняты, они будут реализованы. И это очередной шаг. Первым было введение системы ProZorro, второй шаг – электронное декларирование, третий шаг – электронное возмещение НДС. Остался четвертый шаг – чрезвычайно важный – электронная таможня. И здесь я думаю, что нам надо сконцентрироваться и отработать механизмы. И Минфин вместе с ГФС сейчас над этим работают» — отметил Владимир Гройсман.

Государство рассчитывает, что автоматический реестр поможет исключить коррупцию при возмещении НДС, восстановит доверие бизнеса, создаст равные условия для каждого предпринимателя и облегчит ведение бизнеса в Украине.

Источник: Кабмин Украины