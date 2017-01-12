Министерство юстиции Украины запустило единый онлайн-реестр должников, в который попадут физические и юридические лица (компании)

В начале текущего года в Украине вступили в силу положения Закона «Об исполнительном производстве», которыми предусмотрен запуск Единого реестра должников. В данный онлайн-реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

В соответствии с требованиями законодательства, сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Министерства юстиции (найти его можно по ссылке «Єдиний реєстр боржників«). Согласно действующему законодательству, исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства, обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников, которые имеют обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов.

Для поиска должников-физических лиц достаточно указать имя и фамилию или же идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для поиска предприятий-должников понадобится его наименование или код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).

Особо отметим, что в Едином реестре должников будет содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированные в системе после запуска данного реестра.

В то же время, следует отметить, что не подлежат внесению в реестр сведения о должниках:

которые являются государственными органами, органами местного самоуправления;

не имеющие задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более 3 месяцев

по решениям неимущественного характера.

Сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращению исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

Источник: Министерство юстиции Украины