Movado, Tommy Hilfiger и Hugo Boss выпустят полноценные умные часы с Android Wear 2.0 этой осенью

В нынешнем году нас ожидает еще несколько новых умных часов на платформе Android Wear 2.0. И выпустит их швейцарский часовой производитель Movado, который владеет такими известными модными брендами как Tommy Hilfiger и Hugo Boss.

Речь идет о целой линейке умных часов под названием Movado Connect, разработанной совместно с Google. Сразу отметим, что пока нет ни изображений, ни характеристик этих самых часов, поскольку их покажут только на ежегодной выставке часов и ювелирных украшений Baselworld 2017, которая стартует в Базеле 23 марта. Впрочем, некоторые подробности производитель раскрыл.

Известно, что линейка умных часов Movado Connect будет состоять из пяти моделей, нацеленных на представителей сильной половины человечества. Все они будут работать под управлением ОС Android Wear 2.0, то есть будут полноценными умными часами, а не гибридными моделями. Кроме того, сообщается о поддержке платежной системы Android Pay, что недвусмысленно указывает на наличие в часах встроенного модуля NFC. Цены будут стартовать с $495.

Одновременно были подтверждены планы выпуска коллекций умных часов от Tommy Hilfiger и Hugo Boss. Они должны выйти этой осенью и тоже разрабатываются совместно с Google. Таким образом, в последнее время классические часовые компании все чаще проявляют интерес к сегменту умных часов, тогда как технологические компании, напротив, этот интерес теряют.

Источник: PRNewsWire