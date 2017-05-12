«Movie Maker на стероидах»: Microsoft представила новый кроссплатформенный видеоредактор с технологиями машинного обучения Story Remix

Вчера, как известно, состоялся второй день конференции Microsoft Build 2017, на которой компания представила множество новинок. О некоторых мы уже успели рассказать вчера, об оставшихся напишем сегодня. Итак, в данной заметке речь пойдет о новом стандартном приложении Windows 10, которое почему-то «потерялось» в момент выхода «десятки» два года назад и с тех пор отсутствовало – видеоредакторе Story Remix. Ресурс The Verge назвал новый видеоредактор преемником Movie Maker «на стероидах» и не просто так. На фоне старого Movie Maker новый Story Remix кажется чем-то революционным.

Программа опирается на облачные технологии, позволяя монтировать ролики из видео и изображений «на любом устройстве». То есть, будут соответствующие версии приложения для iOS и Android, что позволит начинать работу с проектом на ПК с Windows, затем внести несколько изменений на смартфоне и закончить все на ПК.

Кроме того, в Story Remix есть целая библиотека готовых 3D- и аудиоэффектов, которые можно будет прикреплять и накладывать на движущиеся объекты и изображения в видеоролике. Также в этих целях можно будет использовать 3D-моделей из Paint 3D. Или можно наложить на видео саундтрек из библиотеки сервиса Microsoft Groove, причем в «два клика».

В одном из демо сотрудница Microsoft показала «скучный» видеоролик о детском футболе, который получился «намного интереснее», когда на месте обычного мяча появился огненный шар и «взорвал» ворота.

Еще одна интересная особенность Story Remix – благодаря технологиям машинного обучения редактор со временем «запоминает» настройки, которые обычно использует пользователь. Кроме того, Story Remix умеет автоматически распознавать людей на видео и позволяет выбрать «героя» ролика — человека, вокруг которого будет построен сюжет.

Если дать Story Remix большое количество коротких роликов, снятых с разных ракурсов, система склеит их в единое видео по выставленным настройкам, выбрав моменты с максимальным числом действий или, например, улыбок.

Story Remix выйдет в составе обновления Fall Creators Update, выход которого запланирован на сентябрь 2017 года.

Источник: The Verge и TJ