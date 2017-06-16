Музыкальный сервис Spotify преодолел отметку в 140 млн пользователей

Шведский сервис потокового музыкального вещания Spotify продолжает покорять новые высоты. Как сообщает ресурс TechСrunch, на этой неделе музыкальный сервис преодолел отметку в 140 млн пользователей, тем самым еще больше укрепив свой лидерство на рынке потоковой музыки. Отметим, что в конце прошлого года Spotify сообщил о преодолении рубежа в 126 млн пользователей, а до этого – примерно год назад – была взята планка в 100 млн пользователей. Таким образом, за год у сервиса появилось примерно 40 млн новых пользователей.

К сожалению, свежих цифр по количеству платных подписчиков компания не предоставила, но можно вспомнить, что по состояния на март этого года у Spotify было 50 миллионов платных подписчиков. Для сравнения, конкурирующая служба Apple Music имеет около 27 млн платных подписчиков, эта цифра была объявлена на прошлой неделе в рамках конференции WWDC. Справедливости ради стоит уточнить, что Spotify был запущен одиннадцать лет назад, а Apple Music 30 июня исполнится только два года.

Помимо платной подписки ($10 в месяц), Spotify также предлагает возможность пользоваться сервисом бесплатно, в отличие от конкурентов, которые дают от одного до трех месяцев в рамках пробного периода использования, но при этом с рядом ограничений, в число которых входит реклама.

На данный момент Spotify доступен в 67 странах, а каталог его музыки включает в себя в общей сложности более 30 миллионов композиций. И хотя Украины в списке стран, где работает сервис нет, при желании сервисом можно пользоваться и в нашей стране. К сильным сторонам Spotify, помимо возможности бесплатного использования, относят плейлисты и подборки, создаваемые индивидуально для каждого пользователя.

На финансовом фронте у сервиса тоже все хорошо. В прошлом году выручка Spotify выросла на 50%, составив $3,3 млрд.

Источник: TechСrunch