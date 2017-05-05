МВД: В Украине уже зарегистрировано 2846 электромобилей, при этом только 15% из них условно новые, а 78% рынка занимает Nissan Leaf (2241 штук)

Главный сервисный центр МВД поделился подробной статистикой зарегистрированных в нашей стране электромобилей, которая позволяет полностью оценить состояние данного сегмента в Украине. Информация включает не только количество и модель, но и год регистрации и выпуска, а также область регистрации электромобиля, сообщает издание «Экономическая правда».

Итак, по состоянию на 31 марта 2017 года в Украине было зарегистрировано 2846 электромобилей.

Область 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (31.03.) АР Крим 1 1 Вінницька 4 9 8 Волинська 1 8 12 3 Дніпропетровська 6 31 99 36 Донецька 1 1 5 Житомирська 4 4 4 Закарпатська 3 5 4 Запорізька 2 7 49 24 Івано-Франківська 7 35 34 12 Київська 4 26 97 41 Кіровоградська 5 20 3 Луганська 1 Львівська 2 5 34 69 47 м. Київ 3 20 14 94 440 176 Миколаївська 2 16 8 Одеська 3 6 69 353 133 Полтавська 3 27 5 Рівненська 1 5 17 12 Сумська 2 7 2 Тернопільська 1 8 4 Харківська 9 121 301 147 Херсонська 2 10 1 Хмельницька 3 8 4 Черкаська 5 2 Чернівецька 1 5 4 Чернігівська 1 2 1

Таким образом, ТОП-5 областей по количеству зарегистрированных электромобилей выглядит следующим образом:

Киев — 747 шт Харьковская область — 578 шт Одесская область — 564 шт Днепропетровская область — 172 шт Киевская область — 168 шт

Если считать новым электромобиль, зарегистрированный в течение двух лет после производства, то украинцы купили примерно 85% экземпляров в состоянии б/у и только 15% условно новых (2423 штук б/у и 423 штук новых).

Больше всего на сегодня в Украине зарегистрировано электромобилей 2013 года выпуска — 1325 шт. На втором месте электрокары 2014 года выпуска — 828 штук, на третьем — 2015 года — 334 экземпляров.

Рік виробництва ТЗ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1992 2 1997 2 1998 1 2 1999 1 3 2000 1 6 2 2001 1 1 5 2002 2 1 4 2003 2 2005 1 1 2006 1 2008 1 3 2009 1 1 2010 1 4 2011 4 1 4 23 31 3 2012 3 1 24 50 76 14 2013 20 17 276 767 245 2014 8 71 462 287 2015 33 191 110 2016 53 19 2017 3

Таким образом, за 2012 год было зарегистрировано всего 7 электромобилей, за 2013 — 29, за 2014 — 56, а вот дальше рост электромобилей начал проходить активнее: в 2015 году — 470 штук, в 2016 году — 1602 штуки и за первый квартал 2017 года — 682 электромобиля.

Самый резкий скачок количества зарегистрированных электромобилей произошел в 2016 году, скорее всего это связано с началом действия с 1 января 2016 года закона об отмене пошлины на импорт электромобилей.

ТОП-5 моделей электромобилей зарегистрированных в Украине:

Nissan Leaf — 2241 шт Ford Focus — 118 шт Tesla Model S — 100 шт BMW i3 — 52 шт Renault Fluence — 23 шт

Абсолютным лидером по продажам в Украине ожидаемо является модель Nissan Leaf. Она составляет примерно 78% автопарка электромобилей нашей страны. Для сравнения, доля ближайшего конкурента Ford Focus — 4,1%, а Tesla Model S — всего 3,5%.

Напомним, что ранее МВД публиковало рейтинг наиболее популярных электромобилей в Украине по марке, цвету и региону страны.

Источник: Экономическая Правда