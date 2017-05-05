МВД: В Украине уже зарегистрировано 2846 электромобилей, при этом только 15% из них условно новые, а 78% рынка занимает Nissan Leaf (2241 штук)

МВД: В Украине уже зарегистрировано 2846 электромобилей, при этом только 15% из них условно новые, а 78% рынка занимает Nissan Leaf (2241 штук)

Главный сервисный центр МВД поделился подробной статистикой зарегистрированных в нашей стране электромобилей, которая позволяет полностью оценить состояние данного сегмента в Украине. Информация включает не только количество и модель, но и год регистрации и выпуска, а также область регистрации электромобиля, сообщает издание «Экономическая правда».

Итак, по состоянию на 31 марта 2017 года в Украине было зарегистрировано 2846 электромобилей.

Область201220132014201520162017 (31.03.)
АР Крим11
Вінницька498
Волинська18123
Дніпропетровська6319936
Донецька115
Житомирська444
Закарпатська354
Запорізька274924
Івано-Франківська7353412
Київська4269741
Кіровоградська5203
Луганська1
Львівська25346947
м. Київ3201494440176
Миколаївська2168
Одеська3669353133
Полтавська3275
Рівненська151712
Сумська272
Тернопільська184
Харківська9121301147
Херсонська2101
Хмельницька384
Черкаська52
Чернівецька154
Чернігівська121

Таким образом, ТОП-5 областей по количеству зарегистрированных электромобилей выглядит следующим образом:

  1. Киев — 747 шт
  2. Харьковская область — 578 шт
  3. Одесская область — 564 шт
  4. Днепропетровская область — 172 шт
  5. Киевская область — 168 шт

Если считать новым электромобиль, зарегистрированный в течение двух лет после производства, то украинцы купили примерно 85% экземпляров в состоянии б/у и только 15% условно новых (2423 штук б/у и 423 штук новых).

Больше всего на сегодня в Украине зарегистрировано электромобилей 2013 года выпуска — 1325 шт. На втором месте электрокары 2014 года выпуска — 828 штук, на третьем — 2015 года — 334 экземпляров.

Рік виробництва ТЗ201220132014201520162017
19922
19972
199812
199913
2000162
2001115
2002214
20032
200511
20061
200813
200911
201014
201141423313
20123124507614
20132017276767245
2014871462287
201533191110
20165319
20173

Таким образом, за 2012 год было зарегистрировано всего 7 электромобилей, за 2013 — 29, за 2014 — 56, а вот дальше рост электромобилей начал проходить активнее: в 2015 году — 470 штук, в 2016 году — 1602 штуки и за первый квартал 2017 года — 682 электромобиля.

Самый резкий скачок количества зарегистрированных электромобилей произошел в 2016 году, скорее всего это связано с началом действия с 1 января 2016 года закона об отмене пошлины на импорт электромобилей.

ТОП-5 моделей электромобилей зарегистрированных в Украине:

  1. Nissan Leaf — 2241 шт
  2. Ford Focus — 118 шт
  3. Tesla Model S — 100 шт
  4. BMW i3 — 52 шт
  5. Renault Fluence — 23 шт

Абсолютным лидером по продажам в Украине ожидаемо является модель Nissan Leaf. Она составляет примерно 78% автопарка электромобилей нашей страны. Для сравнения, доля ближайшего конкурента Ford Focus — 4,1%, а Tesla Model S — всего 3,5%.

Напомним, что ранее МВД публиковало рейтинг наиболее популярных электромобилей в Украине по марке, цвету и региону страны.

Источник: Экономическая Правда

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