МВД: В Украине уже зарегистрировано 2846 электромобилей, при этом только 15% из них условно новые, а 78% рынка занимает Nissan Leaf (2241 штук)
Главный сервисный центр МВД поделился подробной статистикой зарегистрированных в нашей стране электромобилей, которая позволяет полностью оценить состояние данного сегмента в Украине. Информация включает не только количество и модель, но и год регистрации и выпуска, а также область регистрации электромобиля, сообщает издание «Экономическая правда».
Итак, по состоянию на 31 марта 2017 года в Украине было зарегистрировано 2846 электромобилей.
|Область
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017 (31.03.)
|АР Крим
|1
|1
|Вінницька
|4
|9
|8
|Волинська
|1
|8
|12
|3
|Дніпропетровська
|6
|31
|99
|36
|Донецька
|1
|1
|5
|Житомирська
|4
|4
|4
|Закарпатська
|3
|5
|4
|Запорізька
|2
|7
|49
|24
|Івано-Франківська
|7
|35
|34
|12
|Київська
|4
|26
|97
|41
|Кіровоградська
|5
|20
|3
|Луганська
|1
|Львівська
|2
|5
|34
|69
|47
|м. Київ
|3
|20
|14
|94
|440
|176
|Миколаївська
|2
|16
|8
|Одеська
|3
|6
|69
|353
|133
|Полтавська
|3
|27
|5
|Рівненська
|1
|5
|17
|12
|Сумська
|2
|7
|2
|Тернопільська
|1
|8
|4
|Харківська
|9
|121
|301
|147
|Херсонська
|2
|10
|1
|Хмельницька
|3
|8
|4
|Черкаська
|5
|2
|Чернівецька
|1
|5
|4
|Чернігівська
|1
|2
|1
Таким образом, ТОП-5 областей по количеству зарегистрированных электромобилей выглядит следующим образом:
- Киев — 747 шт
- Харьковская область — 578 шт
- Одесская область — 564 шт
- Днепропетровская область — 172 шт
- Киевская область — 168 шт
Если считать новым электромобиль, зарегистрированный в течение двух лет после производства, то украинцы купили примерно 85% экземпляров в состоянии б/у и только 15% условно новых (2423 штук б/у и 423 штук новых).
Больше всего на сегодня в Украине зарегистрировано электромобилей 2013 года выпуска — 1325 шт. На втором месте электрокары 2014 года выпуска — 828 штук, на третьем — 2015 года — 334 экземпляров.
|Рік виробництва ТЗ
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|1992
|2
|1997
|2
|1998
|1
|2
|1999
|1
|3
|2000
|1
|6
|2
|2001
|1
|1
|5
|2002
|2
|1
|4
|2003
|2
|2005
|1
|1
|2006
|1
|2008
|1
|3
|2009
|1
|1
|2010
|1
|4
|2011
|4
|1
|4
|23
|31
|3
|2012
|3
|1
|24
|50
|76
|14
|2013
|20
|17
|276
|767
|245
|2014
|8
|71
|462
|287
|2015
|33
|191
|110
|2016
|53
|19
|2017
|3
Таким образом, за 2012 год было зарегистрировано всего 7 электромобилей, за 2013 — 29, за 2014 — 56, а вот дальше рост электромобилей начал проходить активнее: в 2015 году — 470 штук, в 2016 году — 1602 штуки и за первый квартал 2017 года — 682 электромобиля.
Самый резкий скачок количества зарегистрированных электромобилей произошел в 2016 году, скорее всего это связано с началом действия с 1 января 2016 года закона об отмене пошлины на импорт электромобилей.
ТОП-5 моделей электромобилей зарегистрированных в Украине:
- Nissan Leaf — 2241 шт
- Ford Focus — 118 шт
- Tesla Model S — 100 шт
- BMW i3 — 52 шт
- Renault Fluence — 23 шт
Абсолютным лидером по продажам в Украине ожидаемо является модель Nissan Leaf. Она составляет примерно 78% автопарка электромобилей нашей страны. Для сравнения, доля ближайшего конкурента Ford Focus — 4,1%, а Tesla Model S — всего 3,5%.
Напомним, что ранее МВД публиковало рейтинг наиболее популярных электромобилей в Украине по марке, цвету и региону страны.
Источник: Экономическая Правда