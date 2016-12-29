На CES 2017 будет представлен робот-пылесос Samsung POWERbot VR7000 с возможностью голосового управления через Amazon Echo

Компания Samsung Electronics продолжает рассказывать о грядущих устройствах, которые она покажет на приближающейся выставке CES 2017. Одной из новинок от южнокорейского гиганта станет новая модель робота-пылесоса POWERbot – VR7000.

Устройством можно будет управлять голосом, предварительно подключив его к умной акустической системе Amazon Echo. В данном случае задействуется функциональность голосового помощника Alexa, устройства с поддержкой которого, кстати, по итогам предпразничного периода оказались в числе самых покупаемых товаров Amazon. Впрочем, производитель заверяет, что любая из моделей линейки роботов Powerbot с возможностью подключения через беспроводной интерфейс Wi-Fi в будущем сможет работать с Alexa, включая текущие модели с беспроводным подключением вроде Powerbot WiFi. Компания не конкретизирует список возможностей по части управления голосом, но конкурирующая модель Neato Botvac, которая обзавелась поддержкой Alexa в прошлом месяце, «понимает» лишь команды «начать уборку» и «прекратить уборку». Будем надеяться, что возможности роботов Samsung по этой части будут гораздо шире.

Модель POWERbot VR7000 характеризуется мощностью всасывания на уровне 20 Вт. Она на 28% компактнее предыдущих моделей (высота робота составляет всего 97 мм), благодаря чему может без труда бороться с грязью и пылью даже в самых труднодоступных местах, например, под кроватью. Робот способен убирать на расстоянии всего 15 мм от стены и замечать объекты размером с полусантиметровый болт.

Устройство оснащается щеткой, ширина которой достигает рекордные среди роботов-пылесосов известных марок 288 мм, а также наделен усовершенствованной системой FullView Sensor 2.0, которая определяет наличие даже небольших препятствий на пути, запоминает их и наносит на виртуальную карту пространства. Также система автоматически регулирует мощность с учетом типа поверхности.

Из остального можно отметить возможность управления с помощью сопутствующего мобильного приложения и уникальную систему самоочистки щетки Self-Cleaning Brush System.

О цене и сроках начала продаж робота-пылесоса Samsung POWERbot VR7000 пока не сообщается.

Источник: Engadget