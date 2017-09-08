На Франкфуртском автошоу BMW представит электромобиль BMW i5, а к 2025 году выпустит на рынок 25 электрифицированных моделей, включая 12 полноценных электромобилей

12 сентября состоится не только презентация новых iPhone, в этот же день во Франкфурте пройдет пресс-конференция компании BMW, на которой этот немецкий автопроизводитель поделится своими планами по развитию линейки электромобилей. Неудивительно, что информация о событии уже попала в сеть, причем большая ее часть — из официальных источников.

К примеру, руководство BMW Group официально заявило, что «электрификация» коснется всех брендов и модельных линеек группы, так что речь идет не только о баварском бренде, те же планы актуальны и для Mini и для Rolls-Royce.

К 2025 году группа представит 25 электрифицированных моделей, 12 из которых будут полноценными электромобилями, а оставшиеся — разнообразными гибридами. Уже подтвержден выход на рынок в 2020 году гибридной версии кроссовера BMW X3, а также модели с кодовым названием BMW iNEXT в 2021 году.

Вчера BMW опубликовала тизер одной из новинок в виде скрытого под покрывалом силуэта. По словам бренда, данная модель займет в ряду электромобилей нишу между сити-каром i3 и спорткаром i8. Эксперты считают, что скорее всего речь идет о модели BMW i5, представляющей собой хэтчбек или седан с сильно наклоненной задней стойкой.

Однако уже сегодня в сети появилось видео (3:15), в котором можно наблюдать модель в типичном «электромобильном» дизайне, которая по внешнему виду больше напоминает приземистый кроссовер.

Идет ли речь об одной и той же модели, или на видео мы можем наблюдать предвестника электрокроссовера BMW i6 (а то, что в линейке бренда обязательно будет кроссовер, можно даже не сомневаться, учитывая историю линейки BMW X, а также конкурентов в виде Tesla Model X/Y, Volkswagen I.D. Crozz и т.д.) пока непонятно.

Радует одно, что ждать определенности осталось совсем недолго — автовыставка в Франкфурте будет проходить с 14 по 24 сентября.

Источник: BMW