На Франкфуртском автошоу представят гиперкар Mercedes-AMG Project ONE с 1000-сильным гибридным двигателем от болида Formula 1 по цене $2,5 млн

Немецкий автоконцерн Daimler опубликовал данные о максимальной скорости и показал новое тизерное фото своего гибридного гиперкара Mercedes-AMG Project ONE, который дебютирует уже через две недели на Франкфуртском автошоу и будет продаваться по впечатляющей цене порядка $2,5 млн.

С учетом того, что ранее немецкие разработчики поделились изображением задней части двухместного гиперкара, теперь можно полностью представить внешность модели. Впрочем, главное в Mercedes-AMG Project ONE не дизайн и даже не цена, а характеристики. Разработчики позиционируют его как первый в мире гибрид, созданный на основе технологий Formula 1.

Силовая установка состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя V6 (такой же используется в текущем сезоне F1 World Championship), с которого разработчикам удалось снять 730 л.с. и четырех электродвигателей, пара из которых мощностью 320 л.с. приводит в движение передние колеса, а вторая пара раскручивает турбину и добавляет крутящий момент напрямую коленвалу, действую по типичной для болидов Formula 1 схеме ERS (Energy Recovery System).

В итоге суммарно гибридная установка Mercedes-AMG Project ONE выдает более 1000 л.с. мощности, что позволяет ему разогнаться до максимальной скорости 350 км/ч. Гиперкар может передвигаться и исключительно с помощью электрического привода, но при этом запас хода в таком режиме составляет всего 25 км.

Отметим, что производитель собирается выпустить всего 275 экземпляров Mercedes-AMG Project ONE, которые по некоторым данным уже проданы будущим владельцам по предзаказам, несмотря на впечатляющий ценник.

Источник: Daimler