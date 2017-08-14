На сайте «Укрзалізниці» при покупке билетов стала доступна возможность оплаты через Masterpass

«Укрзалізниця» в партнерстве с Mastercard, UNIT и ТАСКОМБАНКОМ интегрировали на сайте booking.uz.gov.ua решение для оплат с помощью цифровых кошельков Masterpass. Теперь пользователи сайта «Укрзализныци» смогут оплачивать билеты в один клик.

Цифровые кошельки Masterpass безопасно хранят данные банковских карт различных платежных систем, давая возможность рассчитываться быстрее и удобнее на сайтах и в мобильных приложениях. При этом нет необходимости каждый раз вводить карточные реквизиты для оплаты (CVC-2 код, номер карты и т.д.). Сервис уже доступен на основной и мобильной версиях сайта. Продолжается работа над интеграцией Masterpass в мобильные приложения «Укрзалізниці» на базе iOS и Android.

Если пользователь уже имеет зарегистрированный цифровой кошелек в Masterpass, система откроет доступ к ранее добавленным картам после авторизации на сайте и подтверждения номера мобильного телефона. Создать свой цифровой кошелек и добавить банковские карты любых банков и платежных систем можно непосредственно на сайте. Надежность и безопасность расчетов с Masterpass гарантирована международными стандартами Mastercard.

«Безналичные платежи добавляют комфорта путешествиям, существенно упрощая покупку билетов. Оплата проезда онлайн успешно преодолевает проблему очередей в кассы, экономя ценный ресурс — время. Использование современных платежных решений, таких как цифровые кошельки Masterpass, открывает для украинцев новый опыт оплат, развивая безналичную экономику страны», — отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии.

Отмечается, что ежедневно в Украине покупают около 150 тыс. билетов на поезда «Укрзалізниці». За этот год общее количество проданных билетов уже составило более 31 миллиона.

Сейчас на сайте «Укрзалізниці» доступны на выбор пользователя как оплаты с использованием цифрового кошелька Masterpass, так и онлайн-оплата с ручным вводом карточных реквизитов.

Платформа цифровых кошельков Masterpass доступна в Украине на сайтах и в мобильных приложениях более 2000 торговцев с июля 2016 года. Решение для оплат в один клик с Masterpass интегрировано также в сервисы онлайн-платежей и переводов, чат-бот для денежных переводов в Facebook-мессенджере, а также в ряд мобильных приложений для быстрых цифровых оплат такси, горючего на заправках, мобильных услуг, парковки и т.д.