Наручный пульсометр Polar OH1 с оптическим датчиком ЧСС оценивается в $80

Далеко не всем спортсменам и обычным людям, старающимся вести здоровый образ жизни, нужны многофункциональные фитнес-трекеры вроде Fitbit Alta HR или Gear Fit 2 Pro (если брать из последних). Многие для тренировок ищут доступный по цене пульсометр с базовыми функциями мониторинга частоты сердечного ритма. Именно на таких людей нацелена новинка от известного производителя часов, пульсометров, мониторов сердечного ритма и кардиомониторов Polar.

Пульсометр называется Polar OH1, а его стоимость составляет около $80. Не сказать, что это слишком дешево, если вспомнить о браслете Xiaomi Mi Band 2 со встроенным датчиком ЧСС, но дешевле многие конкурирующих моделей.

Устройство выполнено в виде спортивной повязки, крепящейся к руке. Оно оснащено оптическим датчиком, то есть здесь используется метод фотоплетизмографии (оптической плетизмографии), точность которого ниже по сравнению с электрокардиографией, лежащей в основе нагрудных пульсометров.

Polar OH1 может похвастаться встроенной памятью и способен хранить показания сердечного ритма, собранные за 200 часов тренировок. На одном заряде батареи пульсометр способен проработать до 12 часов. То есть, устройство вполне может пережить несколько тренировок без необходимости подзарядки. Кроме того, модель защищена от воды (выдерживает давление воды 3 атм) и позволяет в реальном времени транслировать показания на мобильное устройство посредством фирменного приложения Polar Beat или стороннего фитнес-приложения. Кроме того, при желании можно связать устройство с сервисом Polar Flow для получения полезных советов на основании тщательного анализа результатов тренировок.

Ремешок у Polar OH1 регулируемый, он позволяет удобно закрепить устройство на предплечье или верхней части руки. Polar OH1 предлагается сугубо в черном варианте цветового исполнения, начало продаж намечено на середину сентября.

Источник: Engadget