Названы цены на новые смартфоны Apple в Украине: iPhone 8 – от 25 999 грн, iPhone 8 Plus — от 29 999 грн и iPhone Х – от 37 999 грн.

Как известно, вчера компания Apple представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, о которых мы уже успели детально рассказать в предыдущих заметках. О сроках доступности и ценах в США мы уже знаем (изображение выше), теперь пришло время узнать те же данные, только применительно к украинскому рынку.

Отвечая на запрос ain.ua, представитель компании «Цитрус», владельца одноименной сети магазинов, сообщил, что смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus, которые, напомним, несмотря на отход от устоявшегося принципа именования, внешне представляют собой те же iPhone 7 и 7 Plus, но со стеклянной задней крышкой и новыми цветами, должны приехать в Украину ориентировочно в октябре. Полностью новая модель iPhone Х ожидается в нашей стране в ноябре этого года. Что касается цен, они ожидаются на следующем уровне: iPhone 8 – от 25 999 грн, iPhone 8 Plus — от 29 999 грн и iPhone Х – от 37 999 грн.

Также в «Цитрусе» сказали, что новые умные часы Apple Watch Series 3 в Украине можно будет купить в октябре, расставшись с суммой минимум 11 999 грн.

К сожалению, «ASBIS-Украина», эксклюзивный импортер iPhone в Украине, а также сеть магазинов «Алло» пока не могут предоставить данные касательно официальной стоимости представленных вчера новинок Apple в Украине.

В «ASBIS-Украина», правда, сообщили, что точные данные по срокам начала продаж и ценам должны появится в ближайшую неделю-полторы.

Источник: ain