НБУ планирует реализовать в Украине национальную систему Direct Debit, которая позволит автоматически списывать со счетов клиентов регулярные платежи по коммуналке, кредитам и другим услугам

Национальный банк Украины напомнил, что выступает за широкое распространение и популяризацию в Украине услуги Direct debit, которая заключается в договорном списании средств банком со счета клиента для оплаты периодических расходов, например, телекоммуникационных услуг (фиксированной и мобильной связи, доступу к сети интернет, ТВ), погашения кредитов, оплаты коммунальных услуг и так далее.

По данным НБУ в 2016 году онлайн-платежи составили 53% от общего количества безналичных расчетов. При этом 59% платежей за коммунальные услуги все еще осуществляются наличными через банковские отделения и терминалы. Лишь 39% коммунальных платежей осуществляется через Интернет, хотя количество онлайн-платежей продолжает расти (общая сумма увеличивается приблизительно вдвое каждый год).

«Национальный банк с 2016 года работает над воплощением концепции cashless-экономики в Украине, что предполагает снижение доли наличных расчетов и уменьшение показателя наличности в экономике с 13,4% в 2016 гг. до 9,5% в 2020 году. Данная концепция широкомасштабна и включает различные мероприятия, реализация которых зависит не только от Национального банка. Именно так выглядит ситуация с услугой Direct debit. Ее активное использование предусмотрено концепцией cashless-экономики, однако для реализации этого мероприятия нам необходима помощь других участников процесса», — отметила руководитель проектов и программ Департамента стратегии и реформирования НБУ Юлия Лях.

По ее словам, для полноценного и урегулированного с юридической точки зрения функционирования услуги Direct debit необходимо разработать стандартную форму квитанций для оплаты коммунальных услуг и обеспечить ее формирование в электронном виде всеми поставщиками услуг.

Напомним, что к основным преимуществам от внедрения услуги Direct debit относятся: возможность оплаты коммунальных и других периодических услуг в онлайне и без «физического» присутствия клиента в отделении, что в свою очередь уменьшит очереди в отделениях банков во второй половине месяца; удобство проведения платежей и уменьшение вероятности начисления штрафных санкций за несвоевременную оплату счетов; автоматизация процессов банков, уменьшение бумажных кассовых документов и операционных затрат.

В частности, Direct Debit происходит следующим образом:

ЖЭК или другая компания, оказывающая услуги, формирует электронную квитанцию ​​для оплаты; Квитанция практически сразу попадает в банк пользователя услуг; Пользователь услуг (клиент банка) получает сообщение с предложением автоматически оплатить квитанцию; После подтверждения клиентом операции (в зависимости от настроек онлайн-банкинга) происходит оплата счета.

Представители НБУ отмечают, что для реализации данной системы в Украине необходимо тесное сотрудничество между Национальным банком, Министерством экономического развития и торговли, Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, коммерческими банками и агрегаторами платежных услуг.

Отметим, что данная услуга yспешно работает в Европейском союзе, США и других развитых странах — в Нидерландах почти 45% всех банковских транзакций происходят через Direct Debit, а в Великобритании счета Direct Debit служат методом оплаты 73% коммунальных платежей. В Украине данная услуга пока не получила широкого распространения, однако частично ею уже могут пользоваться клиенты частных платежных систем и некоторых коммерческих банков.

Источник: НБУ