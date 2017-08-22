Немцы представили премиальный электрический кабриолет Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet с мощностью 750 л.с. и запасом хода 500 км

Ровно год назад компания Mercedes-Benz представила пафосное электрическое купе Vision Mercedes-Maybach 6, а сейчас решила расширить семейство кабриолетом Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Открытая версия 5,7 метрового электромобиля была анонсирована на американском конкурсе элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance.

Вместо жесткой несъемной крыши кабриолет получил матерчатый верх бежевого цвета, цвет корпуса сменили с красного на темно-синий и (к огромному сожалению) заменили двери в стиле «крылья чайки» на классический распашной вариант. А вот интерьер остался без изменений, это все тот же премиальный дизайн с отделкой из кожи и розового золота, дополненный дисплеем во всю ширину торпеда и проекционными дисплеями, выдающим информацию на лобовое колесо.

В движение Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet приводится четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 750 л.с., котрые разгоняют электромобиль до 100 км/ч менее чем за четыре секунды, а вот максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на 250 км/ч. Емкость плоского блока батарей, интегрированного в пол автомобиля, составляет 80 кВтч. Запас хода от полного заряда составляет 500 км, при этом пополнить заряд на 100 км пробега можно всего за 5 минут, если использовать фирменную скоростную зарядку.

Как и в прошлом году, создатели Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet не подтвердили возможность создания серийной версии этого премиального электромобиля, однако его наработки наверняка будут использованы в будущих моделях бренда.

Источник: Mercedes